Pflegeprojekt vor der Auferstehung

Bereits vor fünf Jahren wurde geplant und wieder verworfen. Vor zwei Jahren sollte es mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes dann etwas werden. Passiert ist an der Bürener Straße nichts. Nun liegen die Pläne zum Bau einer großen Pflegeeinrichtung jedoch offen.

Planungsfortgang an der Bürener Straße

Seit Jahren nun wird hinter den Kulissen die mögliche Bebauung des ehemaligen Gärtnerei-Areals geplant. Nun liegen recht konkrete Pläne für ein großes Pflegeprojekt in der Verwaltung zur Einsicht aus.

Die Pläne waren fertig. Und der Investor, so hieß es vor mittlerweile fünf Jahren im Stadtentwicklungsausschuss, stehe buchstäblich „Gewehr bei Fuß“, um endlich eine Einrichtung zu schaffen, die in Drensteinfurt seit vielen Jahrzehnten fehlt. Insgesamt 24 Betreuungsplätze für Menschen mit Behinderungen sollten auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei an der Bürener Straße entstehen. Doch daraus wurde bekanntlich nichts. Einer der Gründe: die unmittelbare Nähe der geplanten Einrichtung zur Bahnlinie Münster-Hamm.