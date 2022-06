Platz für 30 neue Wohnungen

Mehr als ein Jahrzehnt nach Vorstellung der ersten Planungen war es am Freitag nun soweit: Auf dem Gelände des ehemaligen Hofes Schulze Wischeler fand der symbolische erste Spatenstich statt. Auf 6700 Quadratmetern sollen dabei 30 neue Wohnungen entstehen.

Die seit einigen Jahren leerstehende Villa soll umfassend modernisiert werden. Dazu sollen auf dem 6700 Quadratmeter großen Areal drei Neubaubauten in Holz-Hybrid-Bauweise entstehen.

Es ist ein Fleckchen Erde mit einer langen und bewegten Geschichte, die nun um ein schon besonderes Kapitel fortgeschrieben wird. Ziemlich genau zwölf Jahre, nachdem die ersten Pläne vorgestellt worden waren, und fast auf den Tag genau ein Jahr, nachdem die geänderten Entwürfe den Rat passiert hatten, erfolgte am Freitag auf dem Gelände des ehemaligen Hofes Schulze Wischeler der symbolische erste Spatenstich. Verbunden mit einem durchaus ambitionierten Zeitplan, denn in nur etwas mehr als einem Jahr soll nicht nur die alte Familien-Villa saniert werden. Vorgesehen sind auf dem rund 6700 Quadratmeter großen Areal, das sich zwischen Dorfstraße, Föhrkamp und Schulzenweg erstreckt, vielmehr auch drei Neubauten. Insgesamt, berichtet Bauherr und Familiennachfahre Thomas Schulze Wischeler, der das Projekt gemeinsam mit Ehefrau Raquel realisiert, sollen so 30 neue und dazu barrierefreie Wohnungen entstehen.