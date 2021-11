Platz für ein neues Restaurant

Die Drogerie steht seit längerem leer. Und auch das benachbarte Bestattungsinstitut ist bereits ausgezogen. Am Montag werden im Stadtentwicklungsausschuss die Neubaupläne für den Gebäudekomplex an der Mühlenstraße vorgestellt.

Seit der Schließung des „Ihr Platz“-Marktes im April ist Drensteinfurt nun schon „drogeriefreie Zone“. Und ein Ersatz ist auch weiterhin nicht in Sicht – anders als eine neue Verwendung für das einstige Drogeriegebäude samt Nachbarhaus an der Mühlenstraße. Am kommenden Montag wird die Verwaltung in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses die Pläne vorstellen, die ihr eine Projektgesellschaft dazu auf den Tisch gelegt hat. Und deren Inhalt dürfte manchen Bürger – auch ohne neue Drogerie – durchaus freuen. Denn geplant sind an dieser Stelle nicht nur zehn moderne und barrierefreie Wohnungen samt Fahrradabstellgebäude, sondern auch ein Restaurant im Erdgeschoss und damit in 1-A-Lage.