Postfiliale öffnet wieder

Ab dem 21. Dezember wird die Postfiliale an der Martinstraße wieder geöffnet haben. Seit Mai war diese geschlossen, die Suche nach einem neuen Kooperationspartner gestaltet sich weiter schwierig.

An der Martinstraße in Drensteinfurt

Ab sofort gibt es auch in Drensteinfurt wieder eine Post-Niederlassung.

Ende Mai ist die Postfiliale an der Martinstraße geschlossen worden. Seitdem hatte die Deutsche Post versucht, einen neuen Kooperationspartner zu finden, der den Brief- und Paketversand in Drensteinfurt übernimmt. Bislang allerdings war diese Suche, bei der die Post auch von der städtischen Wirtschaftsförderung unterstützt worden war, ergebnislos verlaufen.

Wer etwas verschicken wollte, musste entweder auf eine der Packstationen am Aldi-Markt oder an der Q1-Tankstelle zurückgreifen oder bis zur nächsten Postagentur fahren, die sich im Frischemarkt Remmert in Walstedde befindet.

Doch nun gibt es eine überraschende, gute Nachricht kurz vorm Weihnachtsfest: Die Postfiliale wird ab Mittwoch (21. Dezember) wieder ihre Türen öffnen, und zwar an ihrem bisherigen Standort an der Martinstraße 15.

Offenbar wird der Service, zumindest vorübergehend, von der Deutschen Post mit eigenen Mitarbeitern gestemmt. Denn wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung zur Sache heißt, sei „die Deutsche Post laut eigenen Aussagen weiterhin bemüht, einen Partner im Einzelhandel oder einem anderen Gewerbe zu finden, um den Bürgerinnen und Bürgern den bestmöglichen Service an Öffnungszeiten bieten zu können“.

Die Postfiliale an der Martinstraße wird montags bis freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet haben.