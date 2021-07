Praxen bieten Piks ohne Anmeldung an

An der mobilen Impfaktion des Kreises Warendorf beteiligt sich die Stadt Drensteinfurt dieser Tage nicht. Stattdessen weist die Verwaltung nun in einer Pressemitteilung auf ein offenes Impfangebot der örtlichen Arztpraxen hin. Diese laden an bestimmten Terminen zum Piks ohne Anmeldung ein.

Im Impfmobil, das seit dem 19. Juli durch den Kreis Warendorf fährt (im Bild Sendenhorst), sind in der ersten Woche 726 Impfungen verabreicht worden. Nach Drensteinfurt kommt das Angebot nicht. Stattdessen laden nun örtliche Ärzte zum Piks ohne Anmeldung in ihre Praxen ein.

„Momentan gibt es jede Menge Corona-Impfstoff, der zur Verfügung steht und verimpft werden sollte. Auch die Drensteinfurter Arztpraxen bestätigen auf Nachfrage der Verwaltung, dass sie oftmals auf Impfstoff ‚sitzen bleiben‘“, heißt es in der Pressemitteilung.

Deshalb haben sich einige Praxen nun dazu entschlossen, offene Impfangebote anzubieten:

Das Ärztehaus am Amtshofweg bietet seinen eigenen Patienten bis zum 6. August jeweils donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 10.30 Uhr ein Impfangebot ohne Terminvereinbarung an.

Die Praxis Dr. Edelhoff bietet eine Impfung ohne Voranmeldung und für alle Interessierten am Samstag (31. Juli) von 12 bis 16 Uhr an. Es stehen verschiedene Impfstoffe zur Verfügung.

Die Praxis Dr. Connearn in Rinkerode bietet am Mittwoch (28. Juli) ab 14 Uhr sowie am 18. August die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen.

Alle offenen Impfangebote werden in den jeweiligen Arztpraxen angeboten.

Termine nach Anmeldung

Die Gemeinschaftspraxis am Nordholter Weg in Walstedde sowie die Praxis Dr. Rieger in Rinkerode bieten kurzfristige Impftermine nach vorheriger Anmeldung an. Auch dort steht genug Impfstoff zur Verfügung. „Wir versuchen, alles möglich zu machen“, sagt dazu Dr. Viktor Rüttermann.

Bürgermeister Carsten Grawunder freue sich über die breite Unterstützung der Ärztinnen und Ärzte und deren unbürokratische Angebote innerhalb von Drensteinfurt. „Impfen ist eines der zentralen Instrumente im Kampf gegen Covid-19. Ich kann allen, die noch nicht geimpft sind, nur empfehlen, dieses Angebot auch zu nutzen. Corona ist noch nicht vorbei, und wir brauchen eine gute Impfquote, um die weitere Verbreitung eindämmen zu können.“