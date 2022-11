Malteser und Marga-Kampus-Stiftung beteiligen sich am Weihnachtsmarkt

Es ist – darüber gibt es im Ort wohl keine zwei Meinungen – echt echtes Schmuckstück geworden. Und das, obwohl der Abriss bekanntlich bereits beschlossene Sache war. Doch soweit sollte es nicht kommen, landete das ehemalige Hotel „Zur Post“ doch schließlich kurz vor knapp doch noch auf der Denkmalliste. Erste Ideen für eine passende Verwendung hatten Dr. Birgit Salomon und ihre Mitstreiter von der Marga-Kamphus-Stiftung bereits wenig später.

Bis diese jedoch umgesetzt werden konnten galt es durchaus, einige „dicke Bretter“ zu bohren. Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es nun her, dass Stiftung und Malteser schließlich die gemeinsame Tagespflege im ehemaligen Hotel eröffnen durften. Trotzdem kennen viele Bürger diese bislang nur von außen.

„Wir wollten eigentlich schon längst zum ,Tag der offenen Tür‘ einladen. Aber das war ja coronabedingt bislang kaum möglich“, schildert Birgit Salomon. Doch da aufgeschoben bekanntlich nicht aufgehoben bedeutet, soll das versprochene Angebot nun nachgeholt werden – und zwar während des Weihnachtsmarkt-Wochenendes am 3. und 4. Dezember. Denn erstmals wollen sich sowohl Malteser als auch die Mitglieder der Marga-Kamphus-Stiftung aktiv am „Budenzauber“ beteiligen – und das passenderweise mit einem Stand vor der „eigenen Haustür“. Angeboten werden dort Kinderpunsch, Glühwein und Plätzchen, die seit einigen Tagen mit Begeisterung während der Betreuungsstunden mit den Gästen der Tagespflege gebacken werden – reger Austausch von Rezepten inklusive, berichtet Einrichtungsleiterin Katja Bobon. Der Erlös des Verkaufs soll der Tagespflege, zu der es auch entsprechende Infos geben wird, zugute kommen. Wie sich das Betreuungsangebot nun konkret gestaltet, davon können sich die Weihnachtsmarktbesucher selbst ein Bild machen. Denn an beiden Markttagen wird das fünfköpfige Team jeweils kurze geführte Rundgänge anbieten, die sich lohnen dürften, denn: „Das ist ein echtes Schmuckkästchen geworden“, schwärmt Malteserstift-Leiterin Jeanette Möllmann.

Kein Wunder also, dass das Betreuungsangebot mehr als gut angenommen wird. Mit 33 angemeldeten Besuchern, die jeweils an wechselnden Tagen das ehemalige Hotel „Zur Post“ besuchen, sei man schlichtweg ausgebucht, erklärt Katja Bobon. Für mögliche Nachrücker gibt es bereits eine Warteliste.