Putins Strategieziel war Abhängigkeit

Nobelpreisträger zu Gast in Drensteinfurt

Vladimir Slivyak ist ein russischer Umweltaktivist und Träger des alternativen Nobelpreises. Am Freitagabend war er auf Einladung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in Drensteinfurt zu Gast. Vor der Diskussionsrund zum Thema Kernenergie, Frieden und Zivilgesellschaft trug er sich außerdem in das Goldene Buch der Stadt Drensteinfurt ein. Bürgermeister Carsten Grawunder hieß den Umweltaktivisten dazu persönlich willkommen.