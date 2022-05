„Ranklotzen“ für mehr Platz

Anbau der Kita Kohkamp nimmt Gestalt an

Auf der Baustelle an der Kindertagesstätte Kohkamp herrscht reger Betrieb. „Am 24. März sind die Bagger angerollt – wie viel in so kurzer Zeit gebaut wurde, das ist schon Wahnsinn“, staunt Teresa Stegemann beim Blick auf den Rohbau. „Die klotzen richtig ran“, freut sich die Kita-Leiterin mit Aussicht auf den Anbau, der weiteren Kindern benötigten Platz bieten soll.