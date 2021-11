Rathausneubau muss weiter warten

Foto:

Die politischen Gräben zwischen den Grünen und der Verwaltungsspitze sind mittlerweile kaum mehr zu übersehen. Aber auch von anderer Seite gab es am Montagabend im Stadtentwicklungsausschuss deutlich vernehmbare Kritik – das allerdings eher grundsätzlicher Art. Nachvollziehbar, denn den Vorwurf, dass die Haushaltsplanungen für das kommende Jahr abermals eher Wunschzettelcharakter haben als das widerzuspiegeln, was tatsächlich notwendig, finanzierbar und nicht zuletzt auch umsetzbar ist, muss sich die Verwaltung durchaus gefallen lassen. Als bezeichnendes Beispiel mag die Straßenausbauplanung dienen, deren ohnehin nicht zu haltender Fahrplan nun erst auf Intervention der Politik hin der Lebenswirklichkeit angepasst wird. Was der (Finanz-)Planung an vielen Stellen ganz offensichtlich fehlt, ist eine klare Handschrift. Die jedoch ist nicht nur wünschenswert, sondern schlichtweg notwendig. Denn Aufgabe von Freizeitpolitikern allein kann es nicht sein, in Mammutsitzungen Bauprojekte einzuordnen, Stellenpläne zu bewerten oder über die Notwendigkeit von Fahrzeugbeschaffungen zu entscheiden. Dazu bedarf es klarer Abwägungen, Priorisierungen und Handlungsempfehlungen – und zwar seitens der Verwaltung. Dietmar Jeschke