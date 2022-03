Reichen Turnhallen der Grundschule aus ?

Der 120 Quadratmeter große Pavillon (r.) steht bereits seit 2016 direkt gegenüber der Kita St. Marien am Windmühlenweg. Nun soll der Bau um 200 Quadratmeter erweitert werden.

Die Erweiterungspläne für den Kita-Standort am Windmühlenweg stellte Roman Dörenhoff aus dem städtischen Bauamt bei der Sitzung am Dienstagabend noch einmal vor. Und ihm, so Bürgermeister Carsten Grawunder, sei es auch maßgeblich zu verdanken, dass die Kosten nicht noch höher ausgefallen sind.