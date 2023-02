Reihenhäuser kaum gefragt

Der Ansturm war riesig. Trotzdem sind am Ende immer noch Grundstücke im Baugebiet Mondscheinweg übrig. Um die unbeliebten Reihenhausflächen dennoch loszuwerden, will die Stadt nun die Vergaberichtlinien ändern.

Stadt will Vergaberichtlinien ändern

Trotz des generell großen Ansturms auf die städtischen Grundstücke im Baugebiet Mondscheinweg sind am Ende nimmer noch (Reihenhaus-)Grundstücke übrig.

Der erste Ansturm war mit über 200 Bewerbern gewaltig. Im zweiten Aufschlag dann standen immer noch 67 Interessenten Schlange. Im nun seit Mitte Januar laufenden dritten Vermarktungsprozess für die letzten verbliebenen städtischen Baugrundstücke im Areal am Mondscheinweg herrscht dagegen buchstäblich „Flaute“. Anlass für die Verwaltung, dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Montag eine Änderung der Vergabekriterien vorzuschlagen.