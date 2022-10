Remmidemmi in der Amtsstube

Er bringt alle mit seinem Diensteifer zur Raserei, der Amtmann Ehrenfried Horn vom Ordnungsamt. Und so wundert es nicht, dass sein Spitzname „Dat Schinneaos van’t Amt“ auch gleich der Titel des aktuellen plattdeutschen Theaterstücks des Drensteinfurter Heimatvereins ist. Das hatte am Samstag seine Premiere – und sorgte für zahllose Lacher in der gut besuchten Vorstellung im Saal der Gaststätte „La Piccola“, dem ehemaligen Kolpinghaus an der Marienstraße.

Wie ruhig und angenehm wäre das Leben, wenn es nicht diese lästigen Streitereien in der lieben Nachbarschaft gäbe. Denn wenn so eine Komposthaufengeschichte eskaliert, dann hilft wohl nur der Weg zum Ordnungsamt. Problem aber, wenn das nicht gerade vor Diensteifer platzt. Und das trifft auf den Amtmann Ehrenfried Horn (Ludger Niesmann) zu. Der hat sich damit bereits den „Ehrentitel, „dat Schinneaos“ – was Hochdeutsch soviel wie „Tyrann“ bedeutet – erworben.

Direkt bekommen das die Ehepaare Diekmann und Krempel mit. Ihre Gärten liegen nebeneinander. Aber die Vorstellungen darüber, was auf den Kompost gehört und was nicht, liegen weit voneinander entfernt. Lebensmittelreste ziehen Ratten an und bringen Gartenbesitzer Heinz Diekmann (Willi Mussenbrock) gewaltig auf die Palme. „De Krempel hät mehr Ratten in sien Garten as we de Karnikels“, wettert der Erboste über seinen Intimfeind, den Nachbargartenbesitzer Karl-Otto Krempel (Udo Reher). Während sich die Herren streiten, vertragen sich deren Damen ganz gut – meistens. Denn wenn es um die Reihenfolge vorm Amt geht, kann es auch bei den eigentlichen Freundinnen schon mal handgreiflich werden.

Und das passiert auch auf der liebevoll gestalteten Bühne. Mit vollem Körpereinsatz gehen sich Marlene Diekmann (Ingrid Peiler) und Beate Krempel (Annette Peiler) in der Amtsstube an den Kragen. Gut nur, dass der fiese Amtmann beide so erzürnt, dass die ergrimmten Frauen ihn als den Feind Nummer eins ansehen und beinahe – wieder mit vollem Einsatz – das Büro stürmen.

Kein Streit ohne Anwalt: Die verschlagene Advokatin heißt Annerose Schmal-Hoybeck, (Susanne Kallinger) und wird dem Spruch, „Wenn zwei sich streiten“ voll und ganz gerecht. So geht’s bisweilen in der Amtsstube arg drunter und drüber. Zum Verdruss von Oberregierungsrat Jobst Rinkel (Paul Wickern) und Ordnungsamtsmitarbeiterin Roswitha Ammer (Irmgard Hohelüchter).

Echte Münsterländer Sturköppe prallen toll aufeinander. Das alles in herrlichem Platt, nach der gekonnten Übersetzung von Klaus-Werner Kahl, verspricht wirklich lustige Unterhaltung. Es ist echt und ungekünstelt. Und so wirken auch die kleinen gelegentlichen Texthänger ganz sympathisch, bevor sie von den aufmerksamen Souffleusen Regina Harbaum und Annegret Wennemann aufgefangen werden.

„Schließlich war es schon ein ziemlicher Weg bis hierher“, stellt Spielleiter Günter Neuer klar. Denn Corona hatte in der Vorbereitung doch durchaus für manche Probleme gesorgt. Bis kurz vor der Premiere waren Ensemblemitglieder erkrankt oder in Quarantäne. Geprobt und geübt wurde schließlich mit viel Eifer bis kurz vor Schluss. „Die Truppe hat einfach wirklich was Tolles geleistet“, stimmt auch Christoph Kallinger, ebenfalls Spielleiter, zu.

Und wie geht der Streit aus? Das kann der geneigte Zuschauer noch am kommenden Sonntag, (6. November) um 17 Uhr, am Samstag (19. November) um 19 Uhr und letztmalig am Sonntag (20. November) dann schon um 15 Uhr erfahren. „Die Vorstellungen sind bis jetzt zu etwa 80 Prozent ausverkauft. Also sind noch ein paar Karten erhältlich“, lädt Günter Neuer ein.