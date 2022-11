Ringelschwanz und Rauschebart

364 Tage frei – und nur einen Tag im Jahr zur Arbeit: Ein Traumjob also, mag man glauben. Doch der kann ganz schnell zum Albtraum werden, wenn denn eben an dem besagten einen Tag alles schief zu gehen droht. So geschehen am jüngsten Heiligabend. Denn als sich die Weihnachtsmänner zwecks Vorbereitung in ihrer hoch und ziemlich versteckt gelegenen Blockhütte zu ihren letzten Vorbereitungen treffen, kracht mit einem Mal ein Engel durch den Schornstein. Im ziemlich verrußten Gepäck hat er eine erschreckende Nachricht. Denn Weihnachtsmann Rupert hat sich kurz vor seinem großen Auftritt beim Nüsse knacken den Daumen gequetscht. An eine rasante Rentierfahrt durch die Weihnachtsnacht ist damit nicht zu denken. Und was nun?

Die Lösung des Problems präsentierte das viel gefeierte Münsteraner A-cappella-Quintett „6-Zylinder“ am Dienstagmorgen den Erst- bis Viertklässlern der Kardinal-von-Galen-Grundstück. Und zwar in Form ihres bereits vor 21 Jahren ausgezeichneten Stückes „Der Schweinachtsmann“. Dessen spontane und eher unfreiwillige Karriere ist schnell erzählt. Denn da Ersatz für Weihnachtsmann Rupert über die lokale „Weihnachtsmannvermittelung“ selbst als „Teilzeitkraft“ kostenbedingt ausfällt, hat das verbliebene Bartträger-Duo eine zündende Idee: Im eigenen Stall steht nämlich ein eigenes Schwein. „Das ist zwar nicht die ideale Besetzung. Aber wenigstens ist es schön dick“, ist man sich schnell einig. Roter Mantel und Rauschebart sind danach schnell gefunden. Und nach einer kurzen Einweisung am Rentierschlitten geht es auch schon ans Werk. Klar, dass es am Ende nicht ganz so funktioniert, wie man es sich vielleicht gedacht hat. Denn als die ersten Kinder den Geschenkeboten unter dem Weihnachtsbaum begrüßen, bleibt dessen doch eher untypischer Ringelschwanz nicht lange verborgen.

Am Ende gab es für die gelungene Darbietung donnernden Applaus. Ebenso übrigens für die jungen Sängerinnen und Sänger des Mini-Chores. Die nämlich stimmten die letzten Lieder des Stückes unter der Leitung von Kantorin Miriam Kaduk gemeinsam mit den „6-Zylindern“ an. Schulleiterin Claudia Voß freute sich derweil, dass es noch einmal gelungen war, die A-Cappella-Stars in die Drensteinfurter Grundschule zu holen. Denn nach gut 40 Jahren auf der Bühne hatte die Formation vor einigen Wochen ihren Abschied angekündigt. Und das nach rund 3500 Konzerten in Deutschland und Europa. Bereits in den kommenden Tagen geht es für die Grundschüler vorweihnachtlich weiter. Und das nicht nur am durchaus besonderen – und wohl einmalig großen - Adventskalender in der Pausenhalle. Am Nikolaustag (6. Dezember) steht vielmehr nach der großen Pause ein Besuch im Malteserstift St. Marien auf dem Programm. Neben einigen kleinen Beiträgen haben die Schüler dafür auch selbstgebastelte Geschenke vorbereitet. In die Weihnachtsferien wird sich die KvG-Grundschule dann - nach dreijähriger coronabedingter Zwangspause – erstmals wieder mit dem traditionellen Weihnachtssingen in der St.-Regina-Kirche verabschieden. Beginn dazu ist am 22. Dezember (Donnerstag) um 10.15 Uhr.