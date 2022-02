Angespannte Corona-Lage: Lehrer an der Belastungsgrenze

Aus immer mehr Grundschulfenstern hängen mittwochs weiße Fahnen, um auf die angespannte Lage der Lehrkräfte in der Corona-Pandemie hinzuweisen. Schulleiterin Jutta Nienhaus hält diese Aktion für wenig zielführend. Sie will ihren Kindern lieber eine andere Botschaft senden.

Auch an der Ahlener Diesterwegschule wurden am Mittwoch demonstrativ weiße Fahnen aus den Fenstern gehängt. Für Jutta Nienhaus, Leiterin der Katholischen Grundschule Rinkerode, kommt eine solche Aktion derzeit nicht infrage.

Aus immer mehr Fenstern in NRW hängen mittwochs weiße Tücher und Fahnen. Dem Aufruf zum symbolischen Protest der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) waren zunächst zahlreiche Grundschulen in Düsseldorf und Wuppertal gefolgt. Nun springen auch immer mehr Einrichtungen aus der Umgebung auf diesen Zug auf, beispielsweise in der Nachbarstadt Ahlen. Mit der Aktion soll auf die angespannte Lage der Lehrkräfte in der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht werden.