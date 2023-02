Rinkeroder kämpfen für ihre First Responder

Bürgermeister Carsten Grawunder staunte durchaus nicht schlecht. Denn als er am Donnerstag zur turnusmäßigen Sprechstunde nach Rinkerode gekommen war, wartete bereits eine stattliche Ansammlung von Bürgerinnen und Bürgern auf ihn. Und alle hatten das gleiche Anliegen: den „kontrollierten Einsatz“ der First Responder.

Wie berichtet, dürfen die Ersthelfer aus Reihen der Feuerwehr seit einiger Zeit nicht mehr direkt los, wenn es einen medizinischen Notfall gibt. Zuvor muss vielmehr erst der Disponent des Rettungsdienstes im Warendorfer Kreishaus entscheiden, ob der Einsatz der freiwilligen Helferinnen und Helfer vor Ort tatsächlich notwendig ist, um sie erst dann auch tatsächlich zu informieren.

Eine Regelung, die wichtige Zeit kostet und mit der viele Rinkeroder alles andere als einverstanden sind. „Dass die Gleichstellung der einzelnen Kreisgemeinden Priorität vor der möglichen Rettung von Menschenleben hat, ist mit dem normalen Verstand nicht zu begreifen. Und dass im Zeitalter von hoch entwickelter Technologie und künstlicher Intelligenz nicht die Möglichkeit besteht, die einzelnen Orte des Kreises individuell zu schalten, stößt auf absolutes Unverständnis“, schildert etwa Mechtild Pfumfel.

Mit Straßen und Bauerschaften vertraut

Einige der Anwesenden berichteten dem Bürgermeister, dass sie den First Respondern in der Tat ihr Leben zu verdanken hätten, da die örtlichen Helfer im akuten Notfall schnellstens vor Ort waren und fachmännisch Erste Hilfe leisten konnten, während der Rettungswagen in allen Fällen erst einige Zeit später tatsächlich eintraf. „Hinzu kommt, dass die ortskundigen Helfer mit Straßen und Bauerschaften in Rinkerode bestens vertraut sind und auf kürzesten Wegen den Einsatzort erreichen können“, erklärt Pfumfel.

Wie Bürgermeister Carsten Grawunder erklärte, sei es auch sein Anliegen, dass die alte Regelung wieder zum Tragen komme. Er versprach, die Sorgen der Rinkeroder nochmals im Kreishaus zur Sprache zu bringen und hoffe, allen drei First-Responder-Gruppen der Stadt bald eine positive Entscheidung seitens des Kreises mitteilen zu können.

Unterstützung aus dem Kreistag

Unterstützung in der Sache gibt es zudem auch direkt aus dem Kreistag. „Die Neuregelung der First-Responder-Alarmierung ist in der Praxis in der Tat nicht wirklich glücklich. Bürokratie sollte auch in Zukunft nicht über schnelle Hilfe sowie im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden“, sagt dazu der Drensteinfurter Kreistagsabgeordnete Martin Welscheit. „Vor allem in Rinkerode hat sich das bisherige System seit nun über 20 Jahren mehr als bewährt. Ich werde daher dieses Thema innerhalb der CDU-Kreistagsfraktion noch einmal zur Sprache bringen sowie mit Landrat Dr. Olaf Gericke zeitnah eingehend beraten müssen.“