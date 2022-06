RIT fördert die Entwicklung

Das Reflex-Integrations-Training (RIT) hilft Kindern und Jugendlichen mit Lern- und Verhaltensproblemen. In der Kita Villa Kunterbunt in Drensteinfurt wird das Bewegungsprogramm seit einem Jahr durchgeführt. Jetzt erhielt die Kita ihre Zertifizierungsurkunde.

Seit einem Jahr wird an der Kita „Villa Kunterbunt“ gemeinsam mit den Vorschulkindern das hocheffiziente Bewegungsprogramm RIT praktiziert. In acht Modulen lernten die Kinder die verschiedenen Übungen kennen, die ihre eigene Körperwahrnehmung fördern, die Konzentration stärken und ihnen helfen, ins Gleichgewicht zu kommen. Tanja Salaj von Innosozial Ahlen, die den Prozess mitbegleitet hatte, überreichte Kita-Leiterin Nadja Entrup jetzt die Zertifizierungsurkunde.

Gymnastik ohne Geräte

RIT steht für „Reflex-Integrations-Training“ und ist ein Bewegungsprogramm für Kinder und Jugendliche mit Lern- und Verhaltensproblemen in der Schule und im Alltag. RIT ist vergleichbar mit Gymnastik ohne Geräte. Doch RIT mache auch schon in der Kita Sinn, erläuterte Tanja Salaj. Es fördere die Entwicklung, helfe den Kindern, sich zu fokussieren und zu konzentrieren. „Die Kinder haben mehr an sich geglaubt und waren deutlich entspannter“, so Salaj.

Für Nadja Entrup war es wichtig, dass alle Erzieher in einer Fortbildung mit dem Training vertraut wurden, denn, so erklärte sie: „Wir werden das Training als festen Bestandteil in den Kindergartenalltag aufnehmen.“ „Jeder Erzieher sollte alle Übungen selbst ausprobieren“, teilte die Rehabilitationspädagogin von Innosozial mit.

RIT-Monster Schlick begleitet Kinder

Morgens begannen die Vorschulkinder mit dem Training. Zuerst hörten sie bilaterale Musik, dann praktizierten sie einige Übungen in spezieller Haltung, Entspannungsübungen, es wurde auch mal getanzt oder eine Traumreise unternommen. Immer mit dabei war das giftgrüne RIT-Monster „Schlick“, das die richtige Durchführung der Übungen kontrollierte. Nach einiger Zeit der Gewöhnung wurden gemeinsam mit den Kindern eigene RIT-Regeln erarbeitet.

Von den Eltern hörte Salaj, dass die Kinder mit Begeisterung von RIT erzählten, die Übungen zu Hause vorführten und selbstständig praktizierten. Schön wäre es, so die Expertin, wenn die Übungen, mit Blick auf die neue Herausforderung Schule wie selbstverständlich zum Alltag dazu gehörten. Um die Wirkung der Übungen zu kontrollieren hatten die Erzieherinnen vor Beginn der Übungen Tests durchgeführt. Bei der Wiederholung der Tests am Ende der Übungen seien deutliche Verbesserungen aufgefallen.