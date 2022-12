Rock, Blues, Jazz und Schlager

Weihnachtsfest und Jahreswechsel nahen mit großen Schritten. Höchste Zeit also, um noch einmal im Jahr 2022 ordentlich zu feiern – meinen die Organisatoren der Konzertreihe „Bühne frei“. Geschehen soll das am Samstag (17. September) in der Drensteinfurter Eventschmiede. Zu Gast sein wird dort die Gruppe „Without A Doubt“ aus Münster. „Mit Herzblut und viel Experimentierfreude mischen sie Ska, Funk, Jazz und die Klänge der 80er mit aktuellen Hits, garnieren dies mit pulsierenden Rhythmen, stürmischen Bläsern und Gesang und kreieren somit einen explosiven Cocktail für die Ohren, der weder Jung noch Alt still stehen lässt“, versprechen die Veranstalter. Nach coronabedingter Zwangspause habe die Band in den vergangenen Monaten wieder richtig Gast gegeben – wie etwa beim Münster Marathon 2022 gibt die Band nach Corona wieder richtig Gas, zum Beispiel auf dem Münster Marathon oder beim „Nixxlos live“-Festival in Borken. Werden den letzten musikalischen Party-Abend des Jahres nicht verpassen möchte, der sollte sich rechtzeitig Tickets organisieren. Zu haben sie im Vorverkauf für zehn Euro (das erste Getränk ist enthalten) in der Bücherecke Spartmann sowie im Geschäft Markt 1. Einlass ist ab 19 Uhr.

