Rote Rosen sind Geschichte

„Manchmal ist weniger mehr“, sagt Melle Dircks, während sie einem Kundenentwurf auf dem iPad mit dem Digi-Stift den letzten Schliff verleiht. Und auch wenn besagter Kunde es im konkreten Fall in der Tat einfach nur schlicht wünscht, so müssen Dircks und ihre Auftraggeber doch seit einigen Wochen durchaus mit „weniger“ auskommen. Denn außer Schwarz und Weiß ist seit Anfang Januar nichts mehr an Farbvariationen erlaubt, was per Tätowiernadel unter die Haut soll.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie