Sängerinnen starten durch

Der Frauenchor Rinkerode bietet interessierten Sängerinnen die Möglichkeit, an sechs Proben kostenlos zu schnuppern. Das Sommerkonzert findet am 18. Juni statt.

Die Sängerinnen des Frauenchores Rinkerode starteten nach dem gelungenen Nachmittag für die inaktiven Mitglieder des Chores im November diesen Jahres mit Gesang, Kaffee und Kuchen wieder voll durch und begannen mit dem Einstudieren der ersten Lieder für das im Sommer geplante Konzert. Nach der am 10. Januar stattfindenden Mitgliederversammlung wird das Programm des Konzertes im Groben feststehen und dann heißt es voller Motivation und Freude ran an die gesangliche Umsetzung, teilt der Frauenchor mit.

In die Vollen gegangen

Das Sommerkonzert findet am 18. Juni in der St. Pankratius Kirche in Rinkerode statt. Diesmal ist der Chorleiter Peter Kapeller bei der Songauswahl in die Vollen gegangen und trifft den Nerv der Sängerinnen. Die ausgesprochene Vielfalt der ausgewählten Stücke lässt die Vorfreude wachsen. „Gospel, Popsongs, englische Lieder, Lieder von deutschsprachigen Songwritern – für alle Generationen ist etwas dabei“, so der Frauenchor.

Singen ist Leben

„Singen ist Leben“ heißt das Motto des Frauenchores. Welche Frau hat Lust, in das Chorleben hineinzuschnuppern? Jeden Dienstag (außerhalb der Ferien) von 19 bis 20.30 Uhr kann die Stimme erklingen, in freundlicher, aufgeschlossener Atmosphäre.

Kostenlose Proben

Dafür bietet der Frauenchor allen Neueinsteigerinnen – auch aus dem Umkreis von Rinkerode – nun sechs kostenlose Proben an. Wer dann bis zum Sommerkonzert dabeibleiben möchte, zahlt 30 Euro. Die erste Probe findet am 17. Januar im Pfarrzentrum Rinkerode statt. Dazu treffen sich die interessierten Frauen um 18.45 Uhr im Kaminzimmer des Pfarrzentrums für eine kurze Einführung rund ums Organisatorische. Das Vorstandsteam um Ulrike Röger freut sich über zahlreiche Anmeldungen unter: frauenchor.rinkerode@web.de oder unter 0171/1 25 21 48 (auch per SMS oder WhatsApp).