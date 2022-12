Schickmachen zum Geburtstag

Das Schuhhaus „Step In“ existiert schon seit 153 Jahren. In mittlerweile fünfter Generation führt Petra Scheffer das Geschäft, dessen große Auswahl in der Umgebung wohl ihresgleichen sucht. Die Menschen nehmen dafür auch weite Wege in Kauf. „Beratung und Service sind bei uns das A und O. So etwas spricht sich herum, die Kunden wissen das zu schätzen“, kann sich Petra Scheffer über treue Stammkunden ebenso freuen wie über Neukunden, die man beinahe täglich habe. Weil die Beratung in dieser Branche manchmal allerdings sehr zeitintensiv ist, sucht die Chefin noch Verstärkung für ihr derzeit siebenköpfiges Team.

