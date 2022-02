Schlosspark bleibt gesperrt

Die ganz großen Schäden sind ausgeblieben. Dennoch haben die Sturmtiefs der vergangenen Tage auch in Drensteinfurt ihre Spuren hinterlassen. Allen voran im Schlosspark, wo gleich mehrere Bäume in die Werse gestürzt sind. Der Park bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Erst „Ylenia“, dann „Zeynep“ und am Montag noch Sturmtief „Antonia“: Auch wenn die ganz großen Schäden durch den orkanartigen „Dreierschlag“ innerhalb weniger Tage in Drensteinfurt ausgeblieben sind, so hatten die Mitarbeiter des Bauhofs am Montag trotzdem allerhand zu tun. Allem voran im und um den Schlosspark, wo die heftigen Windböen gleich mehrere alte Bäume entwurzelt und dazu etliche dicke Äste abgebrochen hatten, die einige Wege blockierten.

Probleme, erklärte Bauhofleiter Thomas Schlüter beim Ortstermin am Mittag, bereiten dabei die Bäume, die in oder über die Werse hinweg gestürzt sind. Denn aufgrund des nach tagelangem Regen vollkommen aufgeweichten Bodens ist es bislang nicht möglich, mit schwerem Gerät bis in den Böschungsbereich zu fahren. Dazu drohen auch noch im Nachgang lose Äste aus den Kronen zu fallen. Die Konsequenz: „Der Schlosspark bleibt bis auf Weiteres geschlossen“, so Schlüter, dessen Mitarbeiter schon vor dem Sturmwochenende rund um die Schützenfestwiese im Einsatz waren. Denn bis zum 1. März, erklärt der Bauhofleiter, müssen alle Hecken geschnitten sein. Dazu werden derzeit die Spazierwege mit einer frischen Schotterschicht versehen. Wann jedoch die seit langem herbeigesehnten neuen Bänke aufgestellt werden, vermochte der Bauhofleiter noch nicht zu sagen.

Was die Sturmbilanz vom Wochenende betrifft, so sei man aus städtischer Sicht überaus glimpflich davongekommen, erklärt Thomas Schlüter. Bei den entwurzelten Bäumen, die entweder von der Feuerwehr oder aber am Wochenbeginn vom Bauhof entfernt wurden oder noch entfernt werden müssen, habe es sich fast ausschließlich um private Pflanzen gehandelt.

Wie berichtet, musste die Feuerwehr allein zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen 28 Mal ausrücken. Größeren Schaden hatte der Sturm vor allem in Mersch angerichtet, wo ein Dachfirst auf einer Länge von 15 Metern sowie diverse Dachziegel abgedeckt wurden, die drei geparkte Autos zum Teil schwer beschädigten.