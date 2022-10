Schnell den Wunschzettel schreiben

Bereits zum 13. Mal will der Verein mithilfe der Bürgerinnen und Bürger aus Drensteinfurt den Kindern aus sozial benachteiligten Familien einen Weihnachtswunsch erfüllen. Erneut sollen auch die Flüchtlingskinder in diese Aktion einbezogen werden.

Wenn der Weihnachtsbaum in seiner vollen Pracht im Foyer der Stadtverwaltung steht, haben Kinder und Jugendliche im Alter bis 17 Jahre wieder die Möglichkeit, drei Wünsche zu äußern. Einer davon soll in Erfüllung gehen. „Die Wunschaktion läuft absolut diskret. Die Namen der Kinder sind nur den Mitarbeitern der Stadt Drensteinfurt bekannt“, versichert Vereinsvorsitzende Heike Kettner. Neu ist in diesem Jahr, dass die Wünsche einen Wert von bis zu 40 Euro haben dürfen. In der Vergangenheit waren 30 Euro die Obergrenze.

Den selbst gemalten, geschriebenen oder gebastelten Wunschzettel mit persönlichen Angaben (Name, Vorname, Telefonnummer, Alter, Geschlecht, Leistungsbescheid in Kopie) können die Kinder oder deren Eltern vom 31. Oktober bis zum 11. November einreichen, ihn entweder in den Briefkasten der Stadtverwaltung am Landsbergplatz einwerfen oder ihn per E-Mail an kultur@drensteinfurt.de senden. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Wunschzettel direkt über die Homepage der Stadt Drensteinfurt unter der Rubrik „Familie und Soziales“ hochzuladen.

Geld spenden oder Geschenke kaufen

Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf zwei Wegen an der Aktion beteiligen. Zum einen können sie Geld spenden. Die Kontodaten sind auf der Homepage des Vereins zu finden. Wer eine Spendenquittung wünscht, sollte bei der Überweisung unbedingt seine Anschrift angeben. Aus diesem Topf werden am Ende die Wünsche aller Kinder erfüllt, deren Wunschzettel nicht ausgewählt worden sind. Denn zum anderen ist es auch möglich, einen oder auch mehrere Wünsche direkt zu erfüllen. Interessierte können die Liste mit allen Weihnachtswünschen bei Kettners Büroservice, Kirchplatz 2a, einsehen, und zwar vom 18. November bis zum 9. Dezember (montags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 12.30 Uhr oder nach Terminvereinbarung unter Tel. 0 25 08 / 9 99 22 01 oder Tel. 01 51 / 21 19 40 87. Die Bürger kümmern sich selbst um die Erfüllung eines Wunsches und bringen das Geschenk zur Stadtverwaltung, Fachbereich 4, Zimmer 20/21. Dies ist zwischen dem 18. November und dem 14. Dezember möglich. Die Mitarbeiter der Stadt sorgen dann dafür, dass die Päckchen passend zum Fest bei den jeweiligen Familien ankommen.