Schule wird zur Notunterkunft

Die Umbauarbeiten in der Walstedder Gymnastikhalle sind noch nicht einmal abgeschlossen, da laufen bereits die Vorarbeiten zur Herrichtung der nächsten Sportstätte. Bis zu 40 Flüchtlinge sollen in der alten Halle der Teamschule unterkommen – dazu 40 weitere im Obergeschoss des Schulaltbaus.

Bälle und sonstiges Turngerät lagern bereits in großen Gitterboxen. Zudem mussten die Tischtennisplatten weichen. Sie haben ein vorübergehendes Quartier in einem großen Überseecontainer gefunden, der seit Anfang der Woche hinter der Fahrradabstellanlage an der Dreingau-Halle steht. Und dort, wo sonst Turnmatten und Co. lagern, warten seit Dienstag drei große Paletten mit OSB-Platten darauf, verlegt zu werden. Kurz: Erst wenige Tage, nachdem die Walstedder Gymnastikhalle umfassend in eine Notunterkunft für Flüchtlinge hergerichtet worden war, muss nun die nächste Sporthalle herhalten. Und sie wird wohl schon bald in Beschlag genommen werden müssen.