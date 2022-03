Schüler lernen durch Ausprobieren

In zwei Räumen sind insgesamt 20 Stationen zum Thema „Informatik erforschen und verstehen – digital und analog“ aufgebaut. Lernen durch Experimentieren und Ausprobieren, das ist der Leitgedanke. Und dieses Angebot kommt nicht nur den unteren Jahrgängen der Sekundarschule zugute. Die Stadt unterstützt die Aktion durch einen kostenlosen Bustransfer, damit auch die Dritt- und Viertklässler der drei Grundschulen das „Phänomexxchen“, wie Teamschulleiterin Anja Sachsenhausen es liebevoll betitelte, besuchen können.

Zur Vorstellung des Projektes waren am Donnerstagnachmittag unter anderem Landrat Dr. Olaf Gericke, Bürgermeister Carsten Grawunder und Martina Linnenbrink-Linnemann von der Bezirksregierung Münster gekommen. Sie ließen sich Idee und Ablauf von Reinhardt Böhm, Vorsitzender des Vereins Phänomexx, und der didaktischen Leiterin Anna Weber erläutern. Im Vorfeld seien fast 20 Lehrerinnen und Lehrer der beteiligten Schulen fortgebildet worden, um ihre Schützlinge bei den Experimenten fachlich begleiten zu können, berichtete Böhm. Auch ein Heft mit zusätzlichen Aufgaben ist entstanden, Erklärvideos sind auf dem eigenen Youtube-Kanal zu finden.

Kooperation mit dem Netzwerk „Haus der kleinen Forscher“

Böhm dankte allen Beteiligten für die gute Kooperation. Erstmals habe das Phänomexx dabei auch mit dem Netzwerk „Haus der kleinen Forscher“ im Kreis Warendorf zusammengearbeitet. „Ein toller Auftakt, um bei diesem Thema über die Kitas hinaus auch bei den Grundschulen ein Bein an die Erde zu kriegen“, so Böhm.

Gericke erzählte indes von seiner 1896 geborenen Großmutter – in deren Haus es einst weder Strom noch eine Heizung gegeben habe. „Heute werden die Kinder in einer Welt voller Apps und Künstlicher Intelligenz groß“, ging er auf den gewaltigen Wandel der vergangenen Jahrzehnte ein. „Die Halbwertszeit in diesem Wissensbereich ist ungeheuer groß.“ Deshalb seien innovative Projekte wichtig, um schon die Jüngsten zu erreichen.

Bürgermeister Carsten Grawunder (v.l.), Anja Sachsenhausen (Teamschule), Roland Klein (Sparkasse Münsterland Ost), Birgit Ruppert (Netzwerk "Haus der kleinen Forscher"), Landrat Dr. Olaf Gericke und Jutta Nienhaus (Grundschule Rinkerode) lassen sich von Reinhardt Böhm (Phänomexx Ahlen) das Prinzip der Glasfaserleitung erklären. Foto: Nicole Evering

Ihren Beitrag dazu hat auch die Sparkasse Münsterland Ost geleistet, die das Projekt finanziell unterstützt. „Es ist wichtig, solche Themen zu begleiten. Da haben wir auch eine Verantwortung“, so Vorstandsmitglied Roland Klein. Und in der Zukunft sei man gerne wieder mit im Boot.

„ »Die Halbwertszeit in diesem Wissensbereich ist ungeheuer groß.« “ Landrat Dr. Olaf Gericke

Denn auf den Wunsch von Martina Linnenbrink-Linnemann, dass nämlich dieses Projekt auch in anderen Orten „Schule macht“, konnte Reinhardt Böhm entgegnen: Es gebe bereits konkrete Anfragen aus Warendorf, Telgte und Beckum. „Wir wollen auf dieser Welle surfen und das Projekt in die Breite tragen.“ Und da der Ahlener Verein bereits Bildungsvereinbarungen mit insgesamt 35 Schulen im Kreis sowie in der Stadt Münster abgeschlossen hat, könnten am Ende sehr viele Schülerinnen und Schüler in den Genuss des „Phänomexxchens“ kommen.