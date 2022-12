„Schweinachtsmann“ begeistert

Eine ihrer letzten Aufführungen haben die „6-Zylinder“ in Walstedde gegeben. Die A capella-Band begeisterte in der Turnhalle der Lambertusschule.

So viele strahlende Gesichter hat es in der Turnhalle der Lambertusschule lange nicht gegeben. Am Donnerstagvormittag kam die Schulgemeinschaft in den Genuss, eine der letzten Aufführungen der bekannten „6-Zylinder“ aus Münster zu erleben.

50 Jahre Konzerttätigkeit

Die A-cappella-Band beendet zum Ende des Jahres nach 50 Jahren ihre Konzerttätigkeit. Ihr 20-Jahre-Dauerbrenner „Der Schweinachtsmann“ begeisterte die Schüler, die in der Turnhalle Platz gefunden hatten und sich eifrig an der Geschichte beteiligten.

Verletzter Weihnachtsmann

Gleich zu Beginn, als ein Ersatz für den verletzten Weihnachtsmann Rupert gefunden werden musste, meldeten sich kurzerhand mehrere Kinder für dieses ehrenvolle Amt. Sowohl die Kostüme als auch die Story und besonders der Gesang, verbunden mit Beatboxing, kamen bei den Kindern super an. So wunderte es nicht, dass sie zum Schluss gemeinsam mit den „6-Zylindern“ fröhlich das Lied von den 1000 Plätzchen sangen.