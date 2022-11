Schwierig-schönes Schützenjahr

Der alte und in Teilen nun auch neue Vorstand der Bürgerschützen zog trotz der bekannten Schwierigkeiten eine positive Bilanz.

Der Jubel war groß. Kein Wunder, hatte man doch nicht weniger als 1099 Tage warten müssen, bis endlich ein Nachfolger von Langzeitregent Hans van Doorn gefunden war. Im Juni war es endlich soweit: Mit dem 330. Schuss krönte sich Timo I. Lammersmann zum 144. König der Drensteinfurter Bürgerschützen – und das bei Kaiserwetter. Entsprechend ausgiebig wurde im Schlosspark gefeiert.

Abgerechnet wird zum Schluss

Doch abgerechnet wird bekanntlich zum Schluss – in diesem Fall am Samstagabend in der Mitgliederversammlung der „Bürger“. Die Zahlen, die Karsten Lohmann dabei präsentierte, sorgten trotz reichlich Freibier rasch für Katerstimmung. Denn das Defizit, das man im langsam zu Ende gehenden Schützenjahr angehäuft hat, liegt im durchaus stattlichen fünfstelligen Bereich.

Hauptgründe dafür, erklärte der Kassierer den gut 100 anwesenden Schützen, seien zum einen die nicht unerheblichen „einmaligen Aufwendungen – wie etwa für die Anschaffung der bekanntlich mittlerweile zerstörten „Alltagsmenschen“. Dazu sind die Folgen der Corona-Pandemie noch immer deutlich zu spüren. Kurzfristig und mit deutlichen Mehrkosten mussten nicht nur eine neue Band, sondern auch ein neuer Festwirt verpflichtet werden, dem im Übrigen bereits im kommenden Jahr ein weiterer folgen soll. Hinzu kamen spürbar weniger Eintrittserlöse sowie höhere Ausgaben für Jubiläen, Werbung und Co. Kurz: „Es gibt viel zu tun“, erklärte der Kassierer, um jedoch im gleichen Atemzug nachzuschieben: „Das kommende Jahr wird günstiger werden.“ Entsprechend hatte sich der Vorstand bereits im Vorfeld darauf verständigt, einstweilen von einer Erhöhung der Mitgliedsbeiträge abzusehen.

Das nächste Jahr wird nicht so teuer

Trotz des Kosten-Schocks habe man jedoch insgesamt ein mehr als gelungenes Schützenjahr erleben dürfte, schilderte Vorsitzender Hermann Weber in seinem Jahresbericht. Angefangen bei der Klausurtagung im Winter – „Das war kein Ausflug. Wir haben drei Tage lang gearbeitet.“ – über das Pokalschießen im März bis hin zum Maibaumaufstellen im Frühjahr seien bereits die ersten „regulären“ Veranstaltungen nach langer Corona-Pause mehr als gut angenommen worden. Die Errichtung des Frühlingsboten auf dem Marktplatz hatte man zudem in den Dienst der guten Sache gestellt, war der Erlös von 2000 Euro doch komplett der Ukraine-Hilfe zur Verfügung gestellt worden – ebenfalls, so Weber mit Blick auf den bereits dargestellten Kassenbericht, eine „einmalige Aufwendung“.

Nach wie vor groß ist der Ärger der Schützen über den Vorfall im August, als unbekannte Vandalen die für viel Geld angeschafften „Alltagsmenschen“, die im Sommer ihren Posten unter dem Maibaum bezogen hatten, zerstört haben. „Das ist einfach unfassbar“, sagte der Chef der insgesamt 627 Drensteinfurter Bürgerschützen. Und trotz der ausgesetzten Belohnung habe man den oder die Übeltäter bislang nicht ermitteln können.

Schützenfest ist gut gelaufen

Das Schützenfest im Juni, so Weber abschließend, sei trotz der geschilderten organisatorischen Probleme bestens gelaufen. „Wir haben uns auch nach zweijähriger Zwangspause nicht aus dem Konzept bringen lassen“, dankte Weber den Schützen und natürlich auch seinem Vorstandsteam.