Sechs neue Stellen gegen 10.900 Überstunden

Bis zu 300 Anträge schaffte eine Kraft im Sozialamt pro Jahr, berichtete Dr. Dino André Schubert im Fachausschuss. In Drensteinfurt liegen in der Spitze jedoch bis zu 800 auf einem Schreibtisch der Verwaltung.

Es geht um 201 Arbeitstage im Jahr, in denen jeder Beschäftigte rund 1600 Stunden Dienst für die Stadt leistet. So steht es zumindest auf dem Papier. Denn die Realität sieht zumindest in einigen kommunalen Fachbereichen ganz anders aus. Konkret: Auf dem Sammelkonto standen bei der letzten kumulierten Erfassung rund 10.900 Überstunden.

Zeit zum Handeln, sagt die Verwaltungsspitze bekanntlich schon seit längerem. Bestätigung dafür gab es nun von Dr. Dino André Schubert vom Büro „Optiso“. Das nämlich hat die Verwaltungsorganisation in den vergangenen anderthalb Jahren unter die Lupe genommen. Mit dem Ergebnis, dass – so zumindest die Empfehlung – sechs zusätzliche Stellen geschaffen werden sollten. Ob das am Ende auch tatsächlich geschieht, liegt in den Händen der Politik, die über die Vorschläge bis zur nächsten Fachausschusssitzung – und bis zur abermals verschobenen Verabschiedung des Haushaltsplanes – Zeit hat, darüber zu beraten.

Vergleichswerte herangezogen

Wie Planer Dino André Schubert erläuterte, beziehen sich die Ergebnisse der auf Vergleichsdaten basierenden Untersuchung nur auf einen vergleichsweise kleinen Teil der städtischen Belegschaft. Etwa deshalb, weil sich zum Beispiel Stellen im Bereich der sozialen Arbeit (Kinder- und Jugendarbeit oder Flüchtlingshilfe) schlichtweg nicht entsprechend „bemessen“ ließen. Anders als etwa Hausmeisterposten, für die es – auf die Quadratmeter der zu betreuende Gebäude und Grundstücksfläche bezogen – recht konkrete Vergleichswerte gebe. Und gemäß derer gibt es aktuell in Drensteinfurt zumindest rein rechnerisch zwei städtische Hausmeister zu wenig. Kostenpunkt pro Stelle: zwischen 52.000 und 57.000 Euro pro Jahr.

Bemessen lässt sich auch der Aufwand etwa bei der Bearbeitung von Anträgen im Sozialamt. Denn durchschnittlich, so der Experte, schaffe es eine entsprechende Fachbereichskraft, im Jahr 300 Fälle zu bearbeiten. Auf dem Tisch in der Drensteinfurter Verwaltung liegen dagegen zwischen 500 und 800 Anträge. Ergebnis: Eine Stelle fehlt. Kosten würde diese je nach Einstufung zwischen 59.000 und 63.000 Euro pro Jahr.

Neubesetzung offener Stellen

Dass es dazu an „Manpower“ im Bauamt mangelt, ist bereits seit längerem durchaus offensichtlich und bekannt. Nicht nur, weil etliche Projekte – wie beispielsweise der zweite Kunstrasen im Erlfeld – nicht wirklich vorankommen. Sondern auch deshalb, weil die Stadt seit gut zwei Jahren vergeblich versucht, eine vakante Tiefbauingenieursstelle neu zu besetzen. Doch damit allein, sagte Dr. Dino André Schubert, sei es nicht getan. Denn um gemäß jährlichem baulichem Auftragsvolumen tatsächlich auch alles planerisch und behördlich abgewickelt zu bekommen, bedürfe es schlichtweg weiterer zwei Ingenieure. Finanzielle Folgen: zusätzliche Personalkosten zwischen 65.000 und 78.000 Euro pro Jahr und Stelle.

Zusätzlichen Unterstützungsbedarf sieht der Personalplaner nicht zuletzt im Fachbereich eins, „Personal, Steuerung und zentrale Dienste“. Denn obwohl deren Leitungsposition bereits vor einigen Jahren explizit mit einem Juristen besetzt worden war, fehle es nun auch noch an einem Justiziar. Kosten: zwischen 70.000 und 78.000 Euro pro Jahr. Würde die Politik diese Stellen alle so absegnen, würde dies jährliche Mehrbelastungen für die Stadt von rund 400.000 Euro bedeuten.

Wiedereingliederung des Abwasserwerks

Nicht eingerechnet sind darin die rechnerisch 0,3 Stellen für den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie ein weiterer Posten im Bauhof, welche die Verwaltung zudem gerne noch hätte. Entlastung soll es im Gegenzug durch die Wiedereingliederung des bisherigen Eigenbetriebs Abwasserwerk geben, wodurch gewisse Verwaltungs- und Abrechnungsprozesse künftig wegfallen.

Wie Sabrina Salomon (CDU) im Hauptausschuss darlegte, sei man von einigen Vorschlägen nicht wirklich überrascht. Und eine nun noch anstehende Diskussion, betonte sie, habe nichts mit mangelnder Wertschätzung gegenüber den Verwaltungsbeschäftigten zu tun. SPD-Mitglied Martin Niesmann mahnte jedoch, im Zuge der anstehenden Debatte auch die passende „Tonart“ zu finden – und nicht jede jetzt auch gutachterlich attestierte Notwendigkeit unnötig zu hinterfragen.