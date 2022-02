Seit Jahren engagiert und gut vernetzt

Die Institution Kirche erfährt derzeit viel Gegenwind. Das macht es nicht leicht für Menschen wie Julia Wältermann, die sich seit vielen Jahren in der Erstkommunionkatechese und im Pfarreirat engagiert. Dessen Vorsitz hat die junge Frau nun übernommen.

Julia Wältermann ist schon lange in der Kirchengemeinde St. Regina aktiv. Nun ist sie zur neuen Vorsitzenden des Pfarreirates gewählt worden.

Die Institution Kirche hat aktuell mit viel Gegenwind zu kämpfen. Sie wird beschuldigt, infrage gestellt, verlassen. Wahrlich keine einfache Situation für die Menschen, die sich trotz allem mit ihr verbunden fühlen, die gerade in ländlichen Gemeinden das „Gesicht der Kirche“ sind. In Drensteinfurt gehört Julia Wältermann dazu. Seit vielen Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich in der Erstkommunionkatechese und im Pfarreirat. Dessen Vorsitz hat sie nun übernommen – mit gerade einmal 27 Jahren.