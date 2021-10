Sich kümmern und viel Neues lernen

Gemächlich schlängelt sich der Erlebach durchs Wohngebiet Beckkamp. Doch welche Tiere leben eigentlich in dem Gewässer? Welche Pflanzen wachsen an seinen Ufern? Und welche Pflege braucht ein solches Ökosystem? Bald werden die Kinder der Kita „Villa Kunterbunt“ auf all diese Fragen Antworten haben.

Die Einrichtung hat eine Patenschaft für den Bachabschnitt zwischen Hammer Straße und Erlfeld übernommen. Naturschutz und Umweltbildung gehen bei diesem Projekt der Nabu-Naturschutzstation Münsterland Hand in Hand. Seit März ist Anna Freude-Waltermann dafür zuständig, macht es in der Region bekannt und wirbt um Paten. Das können Kitas, Schulen und Vereine, aber auch private Gruppen oder Einzelpersonen sein. Nadja Entrup, die Leiterin der Caritas-Kita, war gleich angetan, besprach die Idee im Team – und seit Dienstag hängt nun auch die Patenschaftsurkunde in den Räumen an den Blumenstraße.

„Das passt total zu unserem Konzept“, erläutert Entrup, dass man in der Kita ohnehin Wert auf Regionalität lege, sich gerne mit Naturthemen beschäftige und Kooperationen mit örtlichen Vereinen eingehe. In Zukunft gehört also auch der Erlebach zu den Sozialräumen außerhalb der Einrichtung, die von den Kita-Kindern regelmäßig angesteuert werden. Jahrespraktikantin Annika Ruddigkeit wird das Projekt mitbetreuen.

Den Forscherdrang der Kinder wecken

Dabei soll es darum gehen, den Forscherdrang der Mädchen und Jungen – insbesondere der Vorschulkinder – zu wecken, sie selbstständig ausprobieren und arbeiten zu lassen. Gleichzeitig tun sie der Natur noch etwas Gutes, beispielsweise mit Müllsammelaktionen oder dem Melden von akuten Verschmutzungen. Welche Aufgaben genau mit einer solchen Patenschaft verbunden sind, steht in einer Art „Vertrag“ mit dem Nabu.

„Da steht aber eher drin, was man machen kann und was lieber nicht“, erklärt Anna Freude-Waltermann, die das Kita-Team bereits mit unterstützenden Materialien versorgt hat und auch als ständige Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Ein oder zwei Mal pro Jahr wollen die Nabu-Mitarbeiter auch persönlich vorbeischauen und Workshops anbieten.

Anna Freude-Waltermann und Nadja Entrup am Erlebach, für den die Kita Verantwortung übernehmen will. Foto: Foto: Nicole Evering

Seit Projektbeginn im Jahr 2019 sind acht solcher Patenschaften geschlossen worden. „Coronabedingt konnten bisher leider nicht viele Exkursionen stattfinden“, bedauert Freude-Waltermann. Zum Jahresende läuft das Projekt nun aus, allerdings sollen die Paten danach keineswegs plötzlich alleine dastehen. Noch in diesem Herbst werden ehrenamtliche Botschafter ausgebildet, die den Paten bei ihren Aufgaben anschließend mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ein mögliches Nachfolgeprojekt sei bereits in Planung, wie Freude-Waltermann andeutet.

Den Kita-Kindern ist der Weg zum Spielplatz Reinhausweg ohnehin bestens bekannt. In Zukunft dürften die Füße dabei dann häufiger mal in Gummistiefeln stecken, um zu sehen, was sich am und im Erlebach denn Neues getan hat.