Sieben Bewerber stehen parat

Um den Bedarf an Kita-Plätzen bis zum Bau der neuen Einrichtung am Mondscheinweg decken zu können, soll der Pavillon am Windmühlenweg (oben r.) ab August wieder in Betrieb gehen. Die Betreiberfrage ist allerdings noch offen.

Es gleicht ein wenig dem berühmten Rennen zwischen Hase und Igel. Der Hase mit Namen „Stadt“ kann noch so viel tun, um die Einrichtung von Kita-Plätzen zu forcieren. Das „Rennen“ gegen den Igel namens „Eltern“ wird er trotzdem wohl nie gewinnen. Erst unlängst zu sehen beim Bau der Drensteinfurter Caritas-Tagesstätte und aktuell beim Bau der neuen Walstedder Sport-Kita, deren Fertigstellung sich wie berichtet verzögert, erneut zu beobachten. Ein wohl systembedingtes Problem, wie die Verwaltung in der Vorlage zur Sitzung des Sozialausschusses am morgigen Dienstag erläutert. Denn: „Die Zeit von der Geburt bis zum Eintritt in die Kita reicht oftmals bei aller angestrebten Beschleunigung nicht aus, um das Betreuungsangebot rechtzeitig auszubauen. Hinzu kommt noch, dass die Gruppengrößen immer kleiner werden, je mehr jüngere Kinder zu betreuen sind und dass die Verweildauer insgesamt deutlich zunimmt“, erklärt Fachbereichsleiter Gregor Stiefel. „Wenn noch bis vor einigen Jahren die Verweildauer eher drei Jahre betragen hat, so ist diese mittlerweile in vielen Fällen auf vier oder sogar fünf Jahre angewachsen. Wenngleich wir als familienfreundliche Stadt immer alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen werden, um die Bedarfe möglichst nachfragegerecht decken zu können.“

Und um genau das zu tun, hat der Ausschuss abermals ein richtungsweisende Entscheidung zu treffen. Die Frage dazu lautet: Wer wird der Träger der neuen, wohl vier Gruppen umfassenden Kindertagesstätte, die im Zuge der Entwicklung des Baugebiets Mondscheinweg entstehen soll? Bewerber dazu gibt es sieben an der Zahl. Die Verwaltung hat anhand ihrer „Bewerbungsmatrix“ bereits eine erste Vorauswahl getroffen und empfiehlt der Politik, sich zwischen der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems, der Elterninitiative „Am Eichenwäldchen e.V.“ und des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Warendorf Beckum e.V. zu entscheiden, deren Vertreter in der Sitzung ihre Konzepte erläutern werden. Ihren „Hut in den Ring geworfen“ haben aber auch die Betreiber „Outlaw“, „Globale Education-Lernwelten NRW, St.-Christophorus-Jugendhilfe GmbH und die Johanniter-Unfall-Hilfe.

Was die Auswahl der Favoriten betrifft, erklärt Gregor Stiefel, so stechen „diese drei Träger in Bezug auf die Kriterienerfüllung besonders heraus“. Inhaltlich verweist der städtische Fachbereichsleiter dabei sowohl auf die jeweiligen Referenzen als auch auf das pädagogische Konzept und nicht zuletzt auf den Aspekt der Wirtschaftlichkeit.

Die AWO steht übrigens mittlerweile zum dritten Mal im engeren Auswahlverfahren, was die Trägerschaft einer neuen Drensteinfurter Kita betrifft. Und sie hat bereits durch die Fachberatung für die Kindertagespflege einen Kooperationsbezug zur Stadt. Für sie, erläutert Stiefel, spreche zudem eine über 70-jährige Erfahrung und der Betrieb von mehr als 30 Familienzentren.

Das Deutsche Rote Kreuz habe mittlerweile sieben Kitas neu aufgebaut und verfüge entsprechend über eine „hohe Expertise“ was den Betrieb neuer Einrichtungen betrifft. Zudem betreibt das DRK bereits elf Kitas im Kreisgebiet. Die Elterninitiative „Am Eichenwäldchen“ hatte sich schon 2019 für die Trägerschaft der neuen Kita in Walstedde beworben. Am 1. August nimmt die Initiative ihre siebte Einrichtung und damit gleichzeitig ihre zweite im Kreis Warendorf in Betrieb.

An den Start gehen soll die neue Einrichtung, die von der Konrad-Adenauer-Straße aus zu erreichen sein soll, übrigens zum Kindergartenjahr 2023/24 – und das wohl gleich in voller Stärke von vier Gruppen. Wie sich aber bereits jetzt abzeichnet, wird der Bedarf an entsprechenden Betreuungsplätzen schon deutlich eher da sein. Schon zum 1. August dieses Jahres soll daher eine erneute Übergangslösung an den Start gehen, und zwar am mittlerweile bewährten und dauerhaft genehmigten Pavillon gegenüber der Kita St. Marien am Windmühlenweg. Dort soll dann zunächst eine Gruppe für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren untergebracht werden. Doch gibt es ein Problem: Zwar habe sich die katholische Kita St. Marien bereit erklärt, die Trägerschaft der Gruppe übergangsweise zu übernehmen. „Das Bistum Münster fordert allerdings die Übernahme von 100 Prozent der Betriebskosten für die Gruppe im Pavillon. Das ist so nicht üblich und wird von mir auch nicht unterstützt“, betont der städtische Fachbereichsleiter. „Vor diesem Hintergrund müssen wir auch die Kosten im Blick behalten und sollten vor allen Dingen keine Präzedenzfälle schaffen.“

Die vorübergehende Übernahme der Trägerschaft ist aber nicht die einzige „Baustelle“, die von Stadt und Politik zügig zu regeln sein wird. Denn mit einer Übergangsgruppe allein wird es in den kommenden drei Jahren wohl nicht getan sein. „Gegebenenfalls müsste bis zur Fertigstellung der neuen Kita erneut ein zusätzliches Modulelement auf den Spielplatz am Pavillon aufgestellt werden, um zwischenzeitlich ein höheres Platzangebot zu schaffen. In diesem Fall würde der neue Träger schon vor dem 1. August 2023 die Trägerschaft der Übergangslösung übernehmen“, so Stiefel.