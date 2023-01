SIM-Racing macht den Auftakt

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand am vergangenen Freitag im Landhaus Thiemann in Ameke wieder eine Jahreshauptversammlung des Motorsportclub Erlbachtal Drensteinfurt im ADAC statt. Auf der prall gefüllten Tagesordnung standen neben den Berichten des Schriftführers, des Kassierers und der Kassenprüfer auch die Termine für 2023 sowie unter Verschiedenes die Neuausrichtung des Vereins sowie das anstehende Vereinsjubiläum. Christopher Hennenberg begrüßte als Sportleiter die 20 anwesenden Vereinsmitglieder und konnte auch ein neues Mitglied willkommen heißen, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Wahlen des Vorstands

Bei den Vorstandswahlen konnten zahlreiche Ämter mit jüngeren Mitglieder besetzt werden, so wurde der langjährige Vorsitzende Gregor Pauck von Marco Suntrop abgelöst, der zweite Vorsitzende Jörg Rother von Vadim Grigorev. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll zukünftig auch einen Fokus auf die Präsenz in den Social-Media-Kanälen legen. Marcel Suntrop tritt hier in die Fußstapfen von Rüdiger Wiewelhove. Neu im Vorstand wurde Jannik Sprenkelder begrüßt, der als Beisitzer fungiert. Einstimmig im Amt bestätigt wurden Hansi Klümper als Kassierer, Lars Göller als Schriftführer sowie Christopher Hennenberg als Sportleiter.

Altbewährtes und Neues

Wolfgang Suntrop wird im nächsten Jahr bei der Kassenprüfung durch Manuel Hennenberg unterstützt.

Der Terminkalender 2023 bringt neben den altbewährten Aktivitäten wie die Auto-Orientierungsfahrt, ein Autogeschicklichkeitsturnier, Kartfahren sowie ein Slalomlauf auf dem Stoppelacker auch Neuheiten mit sich. So macht das SIM-Racing im März den Auftakt. Dabei geht es um professionelle Rennsimulatoren, die auch von Profi-Rennfahren zu Trainingszwecken genutzt werden. Hierfür geben Autohersteller Echtdaten ihrer Fahrzeuge an die Entwickler, um eine Rennsituation möglichst detailgetreu zu simulieren. Daneben werden auch Dinge wie der Reifenverschleiß berücksichtigt. „Hiermit tragen wir nicht nur den Motorsport für jedermann in die Region, sondern tragen auch dem Umweltschutz Rechnung“, so Hennenberg.

Des Weiteren soll es für die Familien mit Kindern auch nach mehrjähriger Pause wieder eine Nikolausfeier mit Rahmenprogramm geben. Für die Siegerehrung der Clubmeisterschaft 2023 werden noch Sachpreise von regionalen Firmen gesucht, um die Teilnahme attraktiver zu gestalten.

Nachträgliche Feier

Gefeiert werden soll auch das schon für 2020 geplante Vereinsjubiläum, das coronabedingt abgesagt werden musste. Es soll nun im Jahr 2025 nachgeholt werden. Dann besteht der Drensteinfurter Verein, der ursprünglich in Ameke gegründet worden war, seit 55 Jahren. Durch den Vorstand bereits geplant sind laut Hennenberg auch die Überarbeitung der zehn Jahre alte Webseite des Vereins und ein Teamkalender für alle Mitglieder. Dazu soll die Zeitnahme während der Clubmeisterschaftsläufe zukünftig mit Hilfe einer Zeitmessanlage professioneller umgesetzt werden.