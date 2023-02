Spannendes im Netz entdecken

Wie funktioniert eigentlich ein Tablet-Computer? Wie kommt man mit ihm ins Internet? Und welche „Apps“ gibt es, die unterhaltsam oder einfach nur hilfreich sein können? Was für manches Mitglied der Generation „Digital Native“ heute schlichtweg selbstverständlich ist, stellt nicht wenige Senioren immer noch vor manches Rätsel. Das jedoch muss nicht sein, findet der gemeinnützige Verein „Deutschland sicher im Netz“. Gemeinsam mit einigen „Digitalen Engeln“ versucht er deshalb, älteren Menschen bei allen digitalen Fragen Unterstützung zu geben. Am Donnerstag tat dies Johannes Dillner im Kulturbahnhof, wo sich anlässlich des aktuellen Themas einige Dutzend Senioren zum noch jungen Ü60-Treff eingefunden hatten. In gut zwei Stunden erfuhren sie dabei viel Wissenswertes rund um die Themen Handy, Computer und Internet.

„Wissenswert“, betonte der städtische Seniorenbeauftragte Rüdiger Pieck zu Beginn der Veranstaltung, soll es auch künftig weitergehen. „Unsere Idee ist, dass sich die Treffen jeden Donnerstagmorgen um ein bestimmtes Thema drehen sollen“, erklärte er. Worum genau, das liegt wiederum ganz in den Händen der Gäste, deren Alter bei den ersten Zusammenkünften übrigens zwischen 62 und 88 Jahren lag. Eine „gesunde Mischung“, findet Pieck, bei der es gerne bleiben soll. „Die ersten Themenwünsche für die kommenden Veranstaltungen haben wir bereits gesammelt“, so der Seniorenbeauftragte. In der kommenden Woche etwa wird ein Mitarbeiter der Verbraucherschutzzentrale zum Thema „Energiesparen“ referieren. Für den 3. März ist ein Beamter der Kreispolizeibehörde eingeladen, der wertvolle Tipps zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen geben wird. Und an Weiberfastnacht (16. Februar) soll es zumindest ein klein wenig närrisch zugehen – mit Spielen und leckeren Berlinern.

Johannes Dillner vom Verein „Deutschland sicher im Netz" hatte viele Tipps parat. Foto: Dietmar Jeschke

Die Treffen selbst finden jeweils donnerstags von 9 bis 12 Uhr im Jugendtreff im Kulturbahnhof statt. Und das – ähnlich wie bei den Jugendlichen – in bewusst „offenem Format“. „Es ist hier wie in einer Kneipe. Jeder kommt und geht, wie und wann er möchte“, betonte Pieck. Beginnen sollen die Zusammenkünfte jeweils mit einer ganz zwanglosen Kaffeerunde, bevor man sich dann gemeinsam ab 10 Uhr einem bestimmten Themenkomplex widmen möchte. Um darüber rechtzeitig zu informieren, wird es – passend zum Thema in dieser Woche – künftig auch einen E-Mail-Verteiler geben.