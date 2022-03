Spenden-Wille ist ungebrochen

Die Hilfsbereitschaft bleibt ungebrochen. Auch in Drensteinfurt wird an vielen Stellen für die Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt, gepackt und verschickt. Auf Initiative von Philipp Spielbusch und Björn Wiegner gehen unter anderem 500 Powerbanks in die Grenzregion.

Nach einem Spendenaufruf in der Kundschaft konnten Philipp Spielbusch (l.) und Björn Wiegner kurzfristig 500 Powerbanks ordern. Am Dienstag wurden die mobilen Ladegeräte auf dem Weg ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet gebracht.

Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine ist ungebrochen. Und er dürfte seinen Höhepunkt bei anhaltenden Kampfhandlungen wohl noch nicht annähernd erreicht haben. Während auf internationaler Ebene rechtliche Regelungen für die Verteilung und Unterbringung von Geflüchteten geschmiedet werden, ist die Hilfsbereitschaft auf lokaler Ebene weiterhin ungebrochen. Und das nicht nur bei Bürgern, sondern auch bei den heimischen Unternehmen.

Als Philipp Spielbusch, Inhaber der Drensteinfurter Firma PSC-Computer, und sein Mitarbeiter Björn Wiegner von der angespannten Situation vor allem an der ukrainisch-polnischen Grenze erfahren hatten, zögerten sie nicht lange und starteten einen Rundruf in ihrem Kundenstamm. Das Ziel: Mehrere Hundert Powerbanks – also mobile Ladegeräte für leere Handy-Akkus – sollten innerhalb kürzester Zeit ins Krisengebiet gebracht werden, um den Menschen, die teilweise tagelang unterwegs waren und lange auf ihre Einreise warten mussten, auch weiterhin die Kommunikation mit ihren Angehörigen zu ermöglichen.

Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten. Unter anderem mit den Firmen Bauer und Kunz, Kneilmann, Westhoff, Mette, Bell, Lanfer, Welscheit und der AKL-Spedition waren innerhalb kürzester Zeit Unterstützer gefunden, mit deren Spenden Wiegner und Spielbusch in der Lage waren, auf Anhieb 500 Powerbanks zu bestellen. Damit allein war es allerdings nicht getan. Denn da die angelieferten Akkus leer waren, mussten sie zunächst geladen werden – und zwar im Fünf-Stunden-Rhythmus im mit Solarstrom arbeitenden Betrieb von Martin Welscheit im Gewerbegebiet Viehfeld, wo Wiegner und Spielbusch dazu am Dienstagnachmittag damit beschäftigt waren, die Geräte zu verpacken und auf die Reise zu bringen. Ihr erstes Ziel: der Stützpunkt der Hilfsorganisation „International Search and Rescue“ (ISAR) in Hünxe in der Nähe von Wesel, wo die Helfer bereits in den vergangenen Tagen gemeinsam mit der Partnerorganisation „BRH Bundesverband Rettungshunde“ einen Hilfstransport mit Tonnen von Ausrüstung zur intensivmedizinischen Versorgung von Patienten sowie mit haltbaren Lebensmitteln und eben auch mit Powerbanks in das Kriegsgebiet gebracht hatten.

„Mittlerweile sind wir bereits einen Schritt weiter“, schildert Björn Wiegner. „In der kommenden Woche sollen noch einmal 1000 Powerbanks verschickt werden.“ Wer die Aktion finanziell unterstützen will, der kann sich bei Philipp Spielbusch unter 0 25 08 / 3 05 92 48 melden.

Mit viel Engagement laufen die Hilfsarbeiten aber auch an anderer Stelle weiter. Denn nachdem auf Initiative von Jana Rogmann, Ute Eichmann und der Helfer der Kleiderkammer der evangelischen Kirchengemeinde bereits in der vergangenen Woche zahllose Kartons mit Hilfsgütern per Lkw in Richtung Polen geschickt worden waren, wird auch in dieser Woche weiter gesammelt. Spenden können unter anderem am heutigen Donnerstag abgegeben werden, und zwar von 10 bis 13 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Erlbades. Benötigt werden weiterhin vor allem haltbare Lebensmittel, Baby- und Kinderprodukte, Haushaltswaren, Hygieneartikel sowie Verbandsmaterial, Spritzen und verschiedene Medikamente. Eine detaillierte Liste dazu hat das Team unter anderem in der Drensteinfurter Facebook-Gruppe veröffentlicht.