Sperrung der Schützenstraße

In den vergangenen drei Wochen sind vorbereitende Arbeiten für die zweite Bauphase des geplanten Kreisverkehrs im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße/Schützenstraße durchgeführt worden. Dazu zählte neben einer ganzen Reihe von unterirdischer Infrastruktur auch der Bau einer provisorischen Umfahrung des Kreuzungsbereichs. Diese Arbeiten neigen sich nun dem Ende, sodass ab dem 21. Februar (Montag) die eigentlichen Arbeiten für den neuen Kreisverkehr beginnen können.

„Nachdem Fußgänger und Radfahrer sich in den vergangenen drei Wochen bereits an die neue Verkehrsführung und vor allem die Fußgängerampel gewöhnen konnten, wird es ab dem 21. Februar auch erhebliche Einschränkungen für Autos, Lkw und Busse geben“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Schützenstraße wird zwischen der Konrad-Adenauer-Straße und dem Windmühlenweg vollständig gesperrt, die Kreuzung Windmühlenweg/Schützenstraße bleibt jedoch frei. Die offizielle Umleitung erfolgt weiträumig über die B 58, das Durchfahrtsverbot für Lkw in der Bürener Straße und im Windmühlenweg bleibt bestehen. Um die Durchgängigkeit für Rettungsfahrzeuge zu erhöhen, wird auf diesen beiden Straßen ein beidseitiges Parkverbot eingerichtet.

Riether Straße ist derzeit Einbahnstraße

Außerdem habe das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf entschieden, die während der ersten Bauphase eingerichtete Trennung von Autos und Radfahrern in der Riether Straße aufzuheben, da dies vor Ort zu Missverständnissen geführt habe, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Prinzip der Verkehrsführung bleibt jedoch gleich: Die Einfahrt von der Konrad-Adenauer- in die Riether Straße bleibt untersagt, was die Riether Straße zur Einbahnstraße macht. Radfahrer sind jedoch in beiden Richtungen frei.

Für Linienbusse wird am Windmühlenweg eine Ersatzhaltestelle geschaffen, die Haltestelle Schützenstraße kann während der Baumaßnahme nicht angefahren werden. Für die Schulbusse wurde ebenfalls eine Umleitung eingerichtet.

Diese Form der Verkehrsführung soll bis zur geplanten Freigabe des Kreisverkehrs Ende August 2022 beibehalten werden.