Sportliches Radfahren in Gruppen

Die Radsportler des SV Rinkerode sind in die Saison gestartet. Von den aktuell fünf Gruppen werden verschiedene Interessens- und Leistungsbereiche abgedeckt. Neu- und Wiedereinsteiger sind willkommen.

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen trafen sich die Radsportlerinnen und Radsportler des Sportvereins Rinkerode jetzt zu ihrem Saisonauftakt. Die knapp 30 Radsportbegeisterten teilten sich in einzelne Gruppen zur ersten gemeinsamen Ausfahrt auf.

„Wir alle freuen uns, dass es jetzt wieder mit den gemeinsamen Ausfahrten losgeht“, sagt Holger Seehafer vom Sportverein Rinkerode. „Wer mal beim Radsport reinschnuppern möchte oder über die Corona-Zeit vielleicht aufgehört hat, kann sich gerne bei uns melden. In unseren fünf Gruppen können wir verschiedene Interessens- und Leistungsbereiche anbieten“, so Seehafer.

Ausfahrten mit dem Tourenrad

Wer noch nicht direkt ein Rennrad zur Verfügung hat oder nicht mit den höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten und Ausfahrtszeiten beginnen möchte, kann sich den Tourenradgruppen anschließen, heißt es in einer Pressemitteilung des Sportvereins. Unter einem Tourenrad wird jedes verkehrstaugliche Fahrrad, mit dem man auch eine längere Strecke zurücklegen kann, verstanden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilen sich nach Alter, Interesse und Leistungsstärke derzeit in zwei Gruppen auf.

Die Tourenradgruppe I trifft sich sonntags um 10.30 Uhr am K+K-Parkplatz. Es soll dabei eine Strecke von circa 40 Kilometern zurückgelegt werden. Die angestrebte Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt etwa 25 km/h.

Die Tourenradgruppe II trifft sich montags und donnerstags um 18.15 Uhr am Dorfplatz. Die gemeinsamen Strecken sind zwischen 20 bis 35 Kilometer lang, und es wird eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 23 km/h angestrebt.

Training mit dem Rennrad

Die Rennradgruppe I trifft sich sonntags um 10 Uhr und mittwochs um 18.30 Uhr am K+K-Parkplatz. Die geplante Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 29 km/h und mehr. Die Fahrzeiten der Gruppe liegen mittwochs bei eineinhalb bis zweieinhalb Stunden.

Bei der Rennradgruppe II liegt die geplante Durchschnittsgeschwindigkeit bei 25 km/h. Sie trifft sich zu den gleichen Zeiten wie die Gruppe I. Die Ausfahrtzeiten liegen hier am bei Mittwoch eineinhalb bis zwei Stunden und am Sonntag bei zweieinhalb bis drei Stunden.

Die Rennradgruppe III trifft sich donnerstags um 18.30 Uhr und legt Strecken von 30 bis 50 Kilometern zurück.

Sportliches und sicheres Radfahren in der Gruppe steht für alle Radsportlerinnen und Radsportler des SVR im Vordergrund. Alle Interessierten haben zudem die Möglichkeit, an organisierten Radtourenfahrten (RTF) teilzunehmen. Diese Touren finden an Wochenenden oder Feiertagen statt und werden im Normalfall auf einem Rundkurs ausgerichtet. Für August ist bereits eine Fernfahrt ins Sauerland geplant.