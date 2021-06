Spuren der Verwüstung

Drensteinfurt

Wer in den vergangenen Wochen in der Innenstadt unterwegs war, dem wird es kaum entgangen sein: An zahlreichen Stellen haben Vandalen ihre Spuren hinterlassen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, haben sich die Zahlen im Vorjahresvergleich drastisch erhöht.

Von Dietmar Jeschke