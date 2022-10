Stadt schenkt ihren Bürgern 100 Bäume

100 junge Bäume will die Stad Drensteinfurt ihren Bürgern schenken, wenn sie diese auf einem eigenen Grundstück pflanzen. Damit sollen der Klimaschutz verbessert und mehr Lebensraum für heimische Tierarten geschaffen werden. Bewerbungen können ab sofort online bei der Stadt eingereicht werden.

Die Stadt Drensteinfurt fördert in der Herbstzeit das Anpflanzen von Bäumen. Dazu werden junge Bäume an Bürgerinnen und Bürger verschenkt – verbunden mit der Verpflichtung, diese auf ihrem Grundstück anzupflanzen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

„Bäume spenden in den Sommermonaten Schatten, bieten heimischen Tierarten Lebensraum und tragen zur CO 2 -Reduktion bei. Zudem begeistern sie durch ihre Blütenpracht im Frühjahr und dem bunten Farbenspiel im Herbst“, erklärt Klimaschutzmanager Sebastian Schröder die Aktion.

Der Antrag dazu sei im vergangenen Jahr von der SPD-Fraktion im Stadtrat geklommen. „War damals noch von Bäumen für Neubürgerinnen und Neubürger die Rede, so können nun alle in der Wersestadt davon profitieren – vorausgesetzt, sie besitzen ein Grundstück“, schreibt die Verwaltung. Für die Baumaktion wurden 5000 Euro im städtischen Haushalt 2022 bereitgestellt.

Frist bis zum 3. November

Gemeinsam mit der Baumschule Bertels aus Rinkerode und dem städtischen Bauhof werden Ende November rund 100 Bäume ausgegeben. Teilnehmen an der Aktion können alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken im Drensteinfurter Stadtgebiet. Bis zum 3. November können sich Interessierte auf der Homepage der Stadt dazu anmelden und einen Wunschbaum aussuchen. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass nur Onlineanträge angenommen werden können. Die Zuteilung der Bäume erfolgt dann nach Eingang der Anträge, ein Rechtsanspruch bestehe jedoch nicht. Klimaschutzmanager Sebastian Schröder verweist auf das „Windhund-Prinzip“: „Die Bäume werden zugeteilt, solange die dafür bereitgestellten Mittel reichen.“

Wunschsorte angeben

Bei der Anmeldung können Wünsche nach einer bestimmten Baumsorte angegeben werden. Stehen die gewünschten Sorten nicht mehr zur Verfügung, erfolgte die Zuteilung seitens der Stadtverwaltung.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass jeder Haushalt nur einen Baum beantragen kann. Die Teilnehmenden verpflichten sich, den erhaltenen Baum auf dem im Antrag benannten Grundstück zu pflanzen und die Pflege, insbesondere die Bewässerung des Baumes, sicherzustellen. Zudem dürfe die Pflanzaktion keine bestehende Verpflichtung zu Ausgleichspflanzungen – etwa bei Bauprojekten – ersetzen.

„Jeder weitere Baum trägt in den besiedelten Bereichen zur Verbesserung des städtischen Mikroklimas bei“, erläutert Bürgermeister Carsten Grawunder die Bedeutung dieses Projektes abschließend.