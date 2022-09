Stadt sucht weiterhin Wohnraum

Paul-Gerhardt-Haus, Jugendheim, Gymnastikhalle: Immer mehr städtische Gebäude müssen in Unterkünfte für geflüchtete Menschen umfunktioniert werden. Die Stadt bittet nun erneut die Bürger, privaten Wohnraum bereitzustellen.

Seit Beginn des Ukrainekriegs im Februar haben unzählige Menschen die Flucht ergriffen. Konnte die Stadt Drensteinfurt viele der hier Ankommenden anfangs noch hauptsächlich in privat bereitgestelltem Wohnraum unterbringen, so sind mittlerweile auch Gemeinschaftsunterkünfte nötig, um der steigenden Zahl Herr zu werden. Seit der vergangenen Woche ist nun die Gymnastikhalle in Walstedde gesperrt, um sie entsprechend umzubauen.