Städtische Gebäude umfunktionieren

Drensteinfurt

Die Stadt Drensteinfurt rechnet damit, in nächster Zeit Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. In erster Linie muss kurzfristig Wohnraum organisiert werden. Der war auch schon vor den jüngsten Entwicklungen in Osteuropa knapp. Deshalb werden städtische Gebäude in den Blick genommen.

Von Nicole Evering