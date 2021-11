Stadtverwaltung geht in den Lockdown-Modus

Die Stadtverwaltung geht es Schutz vor dem Corona-Virus ab Montag wieder in den Lockdown-Modus. Der persönliche Besuch in der Verwaltung ist dann nur noch nach Terminvereinbarung möglich.

Die vierte Corona-Welle schlägt derzeit mit voller Wucht zu – auch in Drensteinfurt. Nach einigen entspannten Wochen mit „nur“ einer Handvoll von positiven Fällen geht die Kurve mittlerweile wieder steil nach oben. Insgesamt meldete der Kreis am Freitag 34 akut Infizierte – sechs mehr als noch am Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit in Drensteinfurt bei 141,6. Für die Stadtverwaltung Zeit, um zu reagieren. Sie kehrt ab Montag (15. November) wieder in den Lockdown-Modus zurück.

Um die Handlungsfähigkeit weiter zu gewährleisten, wird damit wieder ein Teil des Personals vom Homeoffice aus arbeiten, sodass die Fachbereiche nicht voll in Präsenz besetzt sein werden. Die Verwaltung empfiehlt daher, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren.

„Die steigenden Infektionszahlen bereiten mir große Sorgen. Wir müssen im Interesse aller und zum Schutz unser aller Gesundheit weiterhin darauf hinwirken, die Infektionen einzudämmen. Dies wird uns nicht mehr mit Einzelmaßnahmen gelingen, sondern nur mit einem ganzen Bündel an Vorkehrungen“, erklärt Bürgermeister Carsten Grawunder. „Aus den zurückliegenden Monaten wissen wir, dass die konsequente Reduzierung vermeidbarer Kontakte zu anderen Menschen einen sehr effektiven Schutz bringt. Bei allem Verständnis dafür, dass die lange Dauer der Pandemie und ihre daraus resultierenden Einschränkungen viele Menschen sehr belasten, bin ich überzeugt, dass uns nur konsequente Vorsorge erlauben wird, optimistisch in die Zukunft zu schauen.“

Alle Bürger werden daher gebeten, nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung persönlich in die Stadtverwaltung zu kommen. Das funktioniere in dringenden Fällen auch sehr kurzfristig. „So können wir vermeiden, dass die zuständigen Sachbearbeiter nicht da sind“, macht Grawunder deutlich und verweist auf die guten Erfahrungen aus der zurückliegenden Zeit. „Unsere Bürgerinnen und Bürger zeigen sich in dieser schwierigen Zeit weitaus überwiegend als sehr verantwortungsbewusst.“

Um die Maßnahmen umzusetzen und die Besucherzahl im Wartebereich zu regulieren, erfolgt eine Zugangskontrolle an der Zentrale. Auch die Hygiene- und Abstandsregeln sind weiterhin beim Besuch der Stadtverwaltung einzuhalten. „Telefonisch, online und per E-Mail stehen alle Fachbereiche zu den gewohnten Zeiten zur Verfügung“, so die Verwaltung weiter.

Wer noch ein Impfangebot wahrnehmen möchte, den weist Bürgermeister Carsten Grawunder auf die nächsten Stopps des Impfmobils des Kreises Warendorf hin, das am 25. November sowie am 16. Dezember jeweils von 11 bis 15 Uhr am Kulturbahnhof in Drensteinfurt Halt macht.