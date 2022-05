Start mit einer „Reise um die Erde“

Vor 30 Jahren gab es noch keine Smartphones, keinen Euro und auch keine Sicherheitskontrollen am Flughafen. Die Jugendarbeit in Drensteinfurt war – gerade für Mädchen – rar. Darin sahen zwei zugezogene Pfadfinder ihre Chance: Siegfried Riediger und Martin Karnein gründeten 1992 in Drensteinfurt einen Pfadfinder-Stamm.

„Mit einer ‚Reise um die Erde‘ fing damals alles an. Wir haben 50 Pfennig Eintritt genommen und die Passanten auf dem Drensteinfurter Weihnachtsmarkt einmal um einen Eimer mit Erde geführt“, erinnert sich Riediger. Aus eben diesen Passanten bildete sich die erste Leiterrunde und gleich mehrere Altersgruppen konnten mit den wöchentlichen Gruppenstunden starten.

Das Angebot wurde so gut angenommen, dass eine Warteliste angelegt werden musste. Ein Konzept, das auch heute noch zum Tragen kommt, wie es in der Pressemitteilung der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) heißt. „Wir würden gerne viel mehr Kindern und Jugendlichen die Chance bieten, bei uns mitzumachen und sich auszuprobieren. Dafür fehlen uns aber leider die Leiter und Leiterinnen“, so Katharina Borghoff, Vorsitzende der Stewwerter Pfadfinder und Pfadfinderinnen.

Zelten im Garten des Bundespräsidenten

Doch trotz aller Schwierigkeiten, auch in Zeiten von Corona, ist in den vergangenen 30 Jahren viel passiert. Die Pfadfinder kauften beispielsweise ein Haus, zelteten im Garten des Bundespräsidenten und besuchten verschiedene Länder, darunter Schweden, Jordanien und Japan. Eine der größten Aktionen der Pfadfinder gibt es schon seit mehr als 20 Jahren und ist in ganz Drensteinfurt bekannt: die Osterwichtelaktion. In diesem Jahr konnten alle Helfenden mehr als 540 Osterhasen verteilen und so vielen Menschen eine Freude machen.

„Worauf wir besonders stolz sind, ist jedoch, dass der Stamm sich immer weiter verjüngt hat“, so Riediger: „Das Haus ist das einzige selbstverwaltete Jugendzentrum der Stadt und der Stamm wird von jungen Leuten geleitet.“ Mittlerweile sind gerade einmal 16 der rund 140 aktiven Pfadfinder über 30 Jahre alt, die meisten Stammesmitglieder waren also zur Zeit der Stammesgründung noch nicht einmal geboren.

Gottesdienst und Stationsspiel

Das 30-jährige Bestehen feierten die Pfadfinder und Pfadfinderinnen am vergangenen Wochenende zunächst mit einem Gottesdienst in der St.-Regina-Kirche. Dieser stand ganz unter dem Jahresmotto der DPSG: „Farbfinden – von Natur aus bunt“.

Der Gottesdienst stand unter dem Motto „Farbfinden – von Natur aus bunt“. Foto: Jakob Kuhn

Anschließend wurde zum festlichen Teil sowie zu Kaffee und Kuchen ins Alte Pfarrhaus geladen. Für alle Pfadfinder und Pfadfinderinnen ging es dann mit einem Stationsspiel weiter, bei dem es neben Teambuilding-Spielen galt, Fragen und Aufgaben rund um den Stamm und Drensteinfurt zu beantworten. Zur Belohnung gab es natürlich einen Schatz und ganz typisch Lagerfeuer und Stockbrot am Pfadfinderhaus.

„Wir freuen uns über den gelungenen Tag und die Abenteuer, die uns die nächsten 30 Jahre noch erwarten. Im nächsten Jahr steht erst einmal das Sommerlager an, es geht ans Meer. Einige von uns fahren außerdem nach Südkorea, zum Weltpfadfindertreffen. Es wird also nicht langweilig werden“, zieht Borghoff ihr Fazit.