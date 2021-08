Startklar für alle 359 Schüler

Die Stundenpläne sind fertig. Nun geht es nur noch im die letzten Details. In der Teamschule laufen derzeit die Vorbereitungen für den Schulstart am Mittwoch. Leiterin Anja Sachsenhausen hat dazu ab sofort Verstärkung an ihrer Seite. Ihr neuer Stellvertreter heißt Matthias Resch.

Bis zum Schulstart sind es zwar noch ein paar Tage hin. Der Blick auf den vollbelegten Parkplatz zeigt jedoch, dass die Sommerferien zumindest für einige Angehörige der Teamschule bereits vorbei sind. Aus gutem Grund, denn wenn am Mittwoch 359 Fünft- bis Zehntklässler anrücken und damit erstmals wieder Unterricht in Vollbesetzung stattfinden wird, muss der „Fahrplan“ stehen. Und genau an dem haben die 47 Pädagogen bereits in dieser Woche intensiv gefeilt.