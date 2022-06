Stehende Ovationen für Vogelbauer

Mit dem gut besuchten Frühschoppen am Montag endete das Walstedder Schützenfest. Die Stimmung war gut, das Königspaar Maximilian Nettebrock und Victoria Fischer bestens gelaunt, und der erste Vorsitzende Max Thamm war hoch zufrieden mit dem Verlauf der drei vorangegangnen Tage bei bestem Schützenfestwetter.

Zum Frühschoppen gekommen waren Vertreter der benachbarten Schützenvereine, der Stadt, der Kirche und hiesiger Vereine sowie vom Haus Walstedde. „Es ist schön, dass wir nach drei Jahren endlich wieder die Kontakte zu den Nachbarn pflegen können“, stellte Max Thamm fest. Ein besonderer Gruß ging an die Jubelpaare aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 sowie die zahlreich erschienenen ehemaligen Könige und Königinnen.

Königliche Familie

Der neue König, Maximilian Nettebrock, trage einen Namen, der für König und Königinnen steht, so der erste Vorsitzende. Beide Großväter errangen die Königswürde, und Anke Nettebrock, die Mutter des Regenten, durfte sich 2010 Königin nennen. An der Vogelstange habe der Kommandeur der Avantgarde seine Treffsicherheit eindrucksvoll bewiesen. Als Zeichen seiner Königswürde überreichte er der Majestät die Schützenschnur samt Königseichel und der Königin eine Brosche.

Mit dem Frühschoppen endete das Schützenfest in Walstedde. Foto: Mechthild Wiesrecker

Für Erheiterung sorgte Max Thamm, als er feststellte: „Schon im vierten Jahr verleiht Walstedde einen König an den benachbarten Schützenverein Mersch-Ameke.“ Schmunzelnd wandte er sich an den Vorsitzenden der Georgsschützen, Franz Grawe, und schlug ihm vor, sich demnächst an den Zeltkosten in Walstedde zu beteiligen.

Blasorchester Herringen seit 25 Jahren dabei

Lauten Applaus gab es für das Blasorchester Herringen, das seit 25 Jahren beim Walstedder Schützenfest für tolle Musik sorgt. Nicht vergessen werden darf der Walstedder Spielmannszug, ohne den das Schützenfest nicht denkbar wäre.

Die Kindergarten machten dem Königspaar ihre Aufwartung. Foto: Mechthild Wiesrecker

Ein Jubiläum feierte Peter Berkemeier als Vogelbauer. Vor 25 Jahren baute er für den damaligen König Theo Homann den ersten Schützenfestvogel. Seitdem ist der Vogelbau Tradition im Hause Berkemeier. Auch Ehefrau Anja bringt sich durch die Bemalung des Vogels mit ein. Der Vogel sei so gut, dass auch Schützenvereine aus der Umgebung schon bei ihm einen Vogel in Auftrag gegeben hätten, informierte Thamm. Neben Blumen und einem Geschenk durfte sich das Paar über anerkennenden Applaus und stehende Ovationen freuen.

Dank an früheren Vorsitzenden

Diese gab es auch für den sichtlich gerührten ehemaligen Vorsitzenden Markus Bachtrop. „Du hast dem Schützenverein in den letzten 16 Jahren ein Gesicht gegeben und viele Veränderungen mit begleitet“, bemerkte Thamm. Heinz Krellmann überreichte Werner Topp, dem Sieger im Königspokalschießen, den Pokal.

Es ist Tradition, dass die Kinder des Kindergartens dem Königspaar die Aufwartung machen. Aufgrund der Corona-Situation fand der Empfang beider Kindergärten auf der Schützenfestwiese statt. König und Königin freuten sich über eine Bonbonkette, einen gebastelten Blumenstrauß und ein Ständchen. Im Gegenzug freuten sich die Kinder über das vom Königspaar gespendete Eis am Stiel.