Steigende Kosten – leere Regale

Die teilweise drastischen Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel treffen auch die Helfer der Drensteinfurter Tafel. Denn kurz vor dem Ausgabetermin waren in dieser Woche die Regal so gut wie leer gefegt. Nun hoffen die Aktiven auf weitere Unterstützung.

Drei Gläser Gewürzgurken, zwei Mal rote Bohnen, ein Glas Kartoffeln, einige wenige Dosen mit Fertiggerichten und eine recht überschaubare Menge an frischem Obst: Das, was sich Anfang der Woche in den Regalen wiederfindet, erfüllt kaum die Kategorie „normaler Familieneinkauf“. Und trotz der noch außenstehenden Sammeltouren an diesem Tag wird der erwartete Nachschub wohl nicht reichen, um bis zur nächsten Ausgabe am Dienstag wieder alle Lücken zu schließen.