Sternsinger sammeln 28 000 Euro

Mittlerweile sind alle Spendendosen geleert, Scheine und Münzgeld gezählt. Und das Ergebnis der Sternsingeraktion kann sich wirklich sehen lassen: Mehr als 28 000 Euro sind im gesamten Stadtgebiet zusammengekommen.

Im Ortsteil Drensteinfurt, in Mersch und den umliegenden Bauerschaften haben die Sternsingerinnen und Sternsinger insgesamt 14 301 Euro eingesammelt. Die Summe sei mehr als doppelt so hoch wie die jeweils rund 6000 Euro, die 2021 und 2022 in den Opferstock der St.-Regina-Kirche eingeworfen worden seien, als die Sternsinger wegen der Corona-Pandemie ihren Segen nicht persönlich in die Häuser bringen konnten, berichtet Elmar Stracke.

Erstmals auch Drittklässler unter den Sternsingern

Weil das zwölfköpfige Leitungsteam um die beiden Koordinatoren Wolfgang Abeln und Elmar Stracke im Vorfeld der Aktion mit deutlich weniger Anmeldungen gerechnet hatte, seien erstmals auch schon die Drittklässler angesprochen worden. Am Ende waren insgesamt 30 Kinder dabei – mehr als gedacht, aber weniger als die 45 aus dem Vor-Corona-Januar 2020.

„Neben den Kitas St. Marien und St. Regina sowie dem Malteserstift haben sich etwa 350 Familien über den Besuch der Sternsinger gefreut. Auch die Bauernschützen, der MGV, die Rentnerband, die Junggesellen-Garde und einige SVD-Altherren hatten die Sternsinger eingeladen“, berichtet Stracke weiter. Um alle Besuchswünsche zu erfüllen, seien vier Gruppen an zwei Tagen und drei Gruppen sogar an drei Tagen unterwegs gewesen, jeweils begleitet von einem Erwachsenen und einem Gitarrenspieler. In 16 Familien seien die Aktiven abends zum Essen eingeladen gewesen. Die Firma Heckmann hatte wieder mehrere Bullis zur Verfügung gestellt, damit auch die Häuser in Mersch, in den Bauerschaften und den äußeren Baugebieten erreicht werden konnten.

Segensaufkleber und Kreide liegen aus

Noch bis zum 22. Januar (Sonntag) wird im Eingangsbereich der Pfarrkirche ein Tisch der Sternsinger stehen. Von dort können geweihte Segensaufkleber und Kreidestücke mitgenommen werden. Wer möchte, kann auch noch eine Spende in den daneben befindlichen Opferstock einwerfen.

Ebenfalls ein großer Erfolg ist das Ergebnis, das die kleine Walstedder Gruppe zusammengetragen hat: 5235 Euro hat sie zur Gesamtsumme beigesteuert. „Mehr als in den Jahren vor Corona“, freut sich Daniel Dubowy vom Betreuerteam. Die gut 15 Kinder seien hochmotiviert bei der Sache gewesen – allerdings nicht in allen Häusern im Neubaugebiet willkommen. Dort hat man die Aktion nach einigen recht unfreundlichen „Begrüßungen“ abgebrochen.

Insgesamt sei man zwei Tage im Dorf unterwegs gewesen. Auch die Reduzierung von zwei auf ein Vorbereitungstreffen vor der Aktion sei die richtige Entscheidung gewesen, so Dubowy. Ein Nachtreffen sei ebenfalls schon terminiert: Am 3. März von 16.30 bis 18.30 Uhr findet ein Kegelnachmittag im Landhaus Thiemann in Ameke statt.

Beachtliches Ergebnis nach zwei Jahren Pause

„Überwältigend“: Mit diesem Wort beschreibt Kirsten Stehmann vom Orga-Team den Ablauf der Sternsingeraktion in Rinkerode. „Die Kinder haben insgesamt 8883 Euro gesammelt – ein beachtliches Ergebnis, wenn man bedenkt, dass wir zwei Jahre nicht unterwegs waren.“ Insgesamt 72 Kinder waren, verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar sowie als Sternträger, am Sonntag durchs Dorf gezogen. Einige Gruppen seien schon zur Mittagszeit mit ihren Besuchen fertig gewesen, andere seien noch bis zum Nachmittag unterwegs gewesen, um den Segensspruch an jedes Haus zu schreiben. „Ein paar Häuser wurden nicht besucht. Das tut uns natürlich sehr leid“, so Kirsten Stehmann. Das solle im nächsten Jahr wieder besser laufen.

Das Mittagessen sei wie in den Vorjahren von der Kirchengemeinde gespendet worden. „Alle Kinder konnten sich im Pfarrzentrum mit Nudeln Bolognese und Nachtisch stärken.“ Von der Soße, die von Sergej‘s Partyservice aus Rinkerode geliefert worden war, sei am Ende noch einiges übrig geblieben. „Diese haben wir an die Kita St. Pankratius weitergegeben. Dort hat man sich sehr über die Essenspende gefreut“, so Stehmann.