Steuer-Ärger am Mondscheinweg

Während die Erschließungsarbeiten auf Hochtouren laufen, haben die ersten Bauherren am Mondscheinweg ihren Grunderwerbssteuerbescheid erhalten. Und der sorgt für Ärger, hat die Finanzbehörde doch auch die Haustechnik für das Nahwärmenetz steuerlich mit veranlagt.

Die ersten Kanalrohre liegen in der Erde. Und auch das große unterirdische Regenrückhaltebecken an der Adenauer-Straße ist bereits unter einer dicken Erdschicht verschwunden. Seit gut sechs Wochen laufen die Erschließungsarbeiten im ersten Teilabschnitt des Baugebiets Mondscheinweg nun auf Hochtouren. Was mancher künftige Bauherr durchaus gerne sehen dürfte. Im Gegensatz zum Bescheid der Finanzbehörde, den er unlängst im Briefkasten vorgefunden hat. Denn die dort geforderte Grunderwerbssteuer ist doch um einiges höher, als im Vorfeld kalkuliert.