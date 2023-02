Stewwert lässt es krachen

Im Festzelt im Drensteinfurter Erlfeld ging am Samstag die Post ab. Kein Wunder, stand doch mittlerweile 50. Prunksitzung des Junggesellen-Carneval-Clubs auf dem Programm. Zu den Gratulanten gehörte unter anderem Mallorca-Star Stefan Stürmer.

"Der Stürmer" brachte in der 50. Prunksitzung des JCC den Zeltboden zum Beben.

Sicher: Irgendwann ist vielleicht jedes Konzept einmal „abgerockt“ und „aufgebraucht“. Bis es für die Jecken des Junggesellen-Carneval-Clubs aber soweit ist, dürfte es wohl noch einige Jahrzehnte dauern. Mit einem bewährten Mix aus „lokalen Größen“, Musik und ein wenig prominenter Unterstützung ließen es die Junggesellen auch in ihrer 50. Prunksitzung gehörig krachen. Und das natürlich vor allem, aber längst nicht nur mit „jungen Leuten“. Denn neben zahlreichen ehemaligen JCC-Präsidenten wollten sich auch Bürgermeister Carsten Grawunder sowie die Bürger- und Bauernschützen samt Königen, Hofstaat und Vorstand die ausgelassene Karnevalssause im Festzelt im Erlfeld nicht entgehen lassen.

Das Prinzenpaar, Sebastian Ringhoff und Lea Schriever, hatte allen Grund zur Freude: Die Jubiläumssitzung war restlos ausverkauft. Foto: Dietmar Jeschke

Dass dort wieder seit einigen Jahren im bewährten Rahmen gefeiert wird, ist – betonte der amtierende JCC-Präsident Christoph Vorlop – vor allem einem zu verdanken: dem amtierenden Junggesellen-König und Karnevalsprinzen Sebastian Ringhoff. Denn nachdem man angesichts schwindender Besucherzahlen irgendwann beschlossen hatte, vom Erlfeld in die deutliche kleinere Festhalle ins Viehfeld zu ziehen, habe der Karneval irgendwann schlichtweg vor dem „Aus“ gestanden. Bis sich Ringhoff als Vorsitzender der Junggesellenschützen kurzerhand ein Herz fasste – und den Vorstand von der Rückkehr ins Erlfeld überzeugte. Mit Erfolg: „Das ist die größte Kulisse, seitdem wir es gewagt haben“, dankte der JCC-Prinz den 500 Gästen im ausverkauften Festzelt. „Einen gehörigen Anteil daran hat aber auch unser Präsident. Christoph: Respekt an Dich. Wir sind Dir wahnsinnig dankbar.“

JCC-Präsident Christoph Vorlop gratulierte den "Space Girls" zum gewonnenen Kostüm-Wettbewerb. Foto: Dietmar Jeschke

Respekt und vor allem Dank zollten die Junggesellen dazu den etablierten Stimmungsgaranten – allen voran dem Spielmannszug Grün-Weiß sowie den Münsteraner „Aasee-Nixen“, die bereits zum 44. Mal mit von der Partie waren. Dazu durfte natürlich Willi Mussenbrock in der Bütt nicht fehlen. „Es gilt für die Jungen und die Alten: Einfach mal die Klappe halten“, sagte der Ehrenpräsident mit Blick auf so manchen – auch lokalen – „Corona-Schwurbler“. Als „Institution“ war selbstredend auch das Männerballett Beckum beim JCC-Jubiläum dabei. Den Hallenboden zum Beben brachte schließlich Mallorca-Star Stefan Stürmer. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden.