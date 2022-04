„Streit braucht Versöhnung – Krieg braucht Frieden“

Zwei Jahre Corona-Pandemie haben ihre Spuren hinterlassen – auch und vielleicht für viele Menschen besonders, was das „Miteinander“ betrifft. Das bekamen auch die Mitglieder des Kirchenchores „Cantate Domino“ der Pfarrgemeinde St. Regina zu spüren. Dann an eine Gesamtprobe war aufgrund der bislang geltenden Schutzmaßnahmen nicht zu denken.

In dieser Woche jedoch war es endlich so weit: Erstmals trafen sich wieder alle Sängerinnen und Sänger, um sich gemeinsam „einzustimmen“. Das allerdings unter gleichfalls besonderen Vorzeichen. Denn angesichts des Ukraine-Krieges gestaltete der Chor zunächst ein musikalisches Friedensgebet mit Chorgesang, Liedern zum Mitsingen sowie Texten und Gebeten, zu dem auch die ganze Gemeinde in die Pfarrkirche St. Regina eingeladen war. Erst danach ging es dann im Alten Pfarrhaus mit der eigentlichen Chorprobe weiter, in der die Lieder für die Kar- und Ostertage geprobt wurden.

Im Rahmen des Friedensgebetes sang der Chor zunächst Mendelssohns Vertonung des Liedes „Verleih uns Frieden“. Der Text stammt von Martin Luther und ist ein Gebet um den irdischen, politisch-sozialen Frieden. „Verleih uns Frieden (…) zu unseren Zeiten“, so steht es im Liedtext.

Zitate von drei Weltpolitikern

Die liturgische Leitung des Friedensgebetes übernahm Pastor Ludger Funke, der in seiner Ansprache unter dem Titel „Die Frage nach Krieg und Frieden gleicht der Frage nach Tod und Leben“ auf drei Zitate von drei Weltpolitikern verwies. „Ich glaube, dass der Krieg die Menschheit erniedrigt und dass jeder Krieg im Sieger wie im Besiegten die niedrigsten Instinkte hervorruft. Kriege sind der Menschheit unwürdig“, habe Altkanzler Konrad Adenauer einmal gesagt. Der ehemalige SPD-Kanzler Willy Brandt formulierte es wie folgt: „Frieden ist alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.“ Und Michail Gorbatschow habe appelliert: „An den Frieden denken heißt, an die Kinder denken.“

Für Jesus, so Funke weiter, hätten die Begriffe Friede und Versöhnung eine große Bedeutung gehabt. „Streit braucht Versöhnung. Und Krieg braucht Frieden“, so Pastor Funke.

Spenden gesammelt

Die Bitte um Frieden nahm das ruhige und getragene Stück des Kirchenchores „O Herr, gib Frieden“ auf. „Komponiert hat es Dimitry Bortniansky, der als ukrainisch-russischer Komponist im 19. Jahrhundert wirkte“, berichtet Kantorin Miriam Kaduk. „Von ihm ist auch das Lied ,Ich bete an die Macht der Liebe‘.“

Zum Abschluss des Friedensgebetes wurden Spenden für die Ukraine und andere Krisengebiete auf der Welt gesammelt. Die rund 80 Anwesenden spendeten insgesamt 405 Euro.