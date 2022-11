Stute in Walstedde durch Schnitte verletzt

Unbekannte haben in den Stunden zwischen Montagabend und Dienstagvormittag ein Pferd in Walstedde verletzt.

Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag haben Unbekannte ein Pferd in Walstedde verletzt. Das Pferd stand in einem Offenstall auf einem Hof an der Straße Kerkpatt. Die Besitzerin entdeckte am Dienstag Schnittwunden im Genitalbereich der Stute und informierte sowohl eine Tierärztin als auch die Polizei.

Vermutlich wurden die Schnitte in den frühen Morgenstunden zugefügt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ist eingeleitet worden, teilt die Polizei mit und fragt, ob jemand verdächtige Personen in der Nähe der Wiese oder des Stalls beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Ahlen unter 0 23 82 / 96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen