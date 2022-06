Subtile Kritik geschickt hinter Wortspielen versteckt

Beim ersten Kulturfrühstück nach der Corona-Pause in Walstedde trat der Kabarettist Ingo Börchers auf. Als präziser und kritischer Beobachter hielt er den Menschen den Spiegel vor.

Möglichem Ungemach nahm Ingo Börchers sofort den Wind aus den Segeln: „Ich komme aus Bielefeld.“ Unterstützt wurde der Kabarettist, den Rudi Marhold in seiner Begrüßung geografisch noch weitläufig in Ostwestfalen verortet hatte, von dröhnendem Glockengeläut, das Börchers gleich für markennamentauglich für Walstedde hielt.

Nach zweijähriger Corona-Pause hatte der Förderverein der Kulturscheune am Sonntag zum Kulturfrühstück eingeladen. „Wir waren unsicher, wie viele Leute kommen“, sagte Rudi Marhold, weil die Eintrittskarten aus den Vorjahren noch gültig waren. Vorsorglich hatte das Organisationsteam mit Heinz Gottwald an der Spitze an den langen Tischen 90 Stühle platziert und damit das richtige Näschen bewiesen.

Das hohe Lied auf den Konjunktiv

Nachdem das einladende Frühstücksbuffet und die 220 Brötchen ihre dankbaren Abnehmer gefunden hatten, meldete sich Kabarettist Ingo Börchers mit seinem hohen Lied auf den Konjunktiv zu Wort. „Ich liebe den Konjunktiv“, bekannte er und sinnierte über die Frage „Gäbe es keinen Konjunktiv“, wohlwissend, dass es die Möglichkeitsform in der Alltagssprache schwer hat.

Ulla Marhold hatte beim Verteilen der 220 Brötchen am Buffet alle Hände voll zu tun. Foto: Dierk Hartleb

Mit den Möglichkeiten hadere diese Gesellschaft ohnehin, bedauerte Börchers und rechnete eher nebenbei mit einem früheren Bundeskanzler ab, der die Menschen mit Visionen zum Arzt schicken wollte: Helmut Schmidt. Auf subtile Art beschäftigte sich der Kabarettist mit der bundesdeutschen Befindlichkeit und dem Horror vieler Landsleute vor Veränderung. Bei der Gelegenheit kam ihm der Disput um Geschlechtergerechtigkeit und das Gendern in der Sprache gerade recht. Wenn selbst der Feminismus männlichen Geschlechts ist, sei es bis zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit noch ein dornenreicher Weg.

Präziser und kritischer Beobachter

Mit dem vordergründig verballhornenden Spiel mit Worten und ihrem Sinn sowie der hintergründigen Kritik an gesellschaftlichen Zuständen, an digital durchgeführten Elternabenden, an einer Schule, die er selbst als demotivierend und lernzieluntauglich erlebt hat, und einer immer mehr nach Effekten heischenden Gesellschaft empfahl sich Börchers als präziser und kritischer Beobachter, der wie ein Seismograph Fehlentwicklungen registriert und den Menschen den Spiegel vorhält, ohne dabei oberlehrerhaft zu wirken.

Es hat Spaß gemacht, und lehrreich war es auch.